陽明交大首屆開業典禮碰疫情 首創虛擬攝影棚線上直播

國立陽明交通大學在今年2月1日正式合校，首屆開業典禮碰上新冠肺炎疫情，交大校區今天的典禮改以線上直播方式，並首創以擬攝影棚作為典禮場地，由知名籃球YouTuber 10N與虛擬見習偶像VTuber妮酷主持典禮，校長林奇宏致詞說「這是一個最壞的年代，也是一個最好的年代」，期勉畢業生在人生道路，都能將危機變轉機。

交大向來將畢業典禮視為開業典禮，今天是合校後交大校區的首屆開業典禮，校方指出，近代大學學位授予典禮英文為「Commencement」，不僅象徵學生在校期間勤奮付出所成就的一項重要里程碑，更代表即將開展全新的生涯，因此以開業典禮為名。

交大校區開業典禮別於傳統典禮找來在校生擔任典禮司儀，今年首度由交大開發的虛擬偶像VTuber「妮酷」搭配YouTuber 10N（百川學程大三學生石恩亞），不少學生也透過直播留下畢業祝福，紛紛留言刷一排「開業快樂！」「我陽明交大我驕傲！」

今年共1150名學士、3384名碩士及225名博士生完成學業。校長林奇宏致詞恭賀，學生完成階段性任務，邁向人生下個階段，並表示引用「雙城記」所言，「這是一個最壞的年代，也是一個最好的年代」，教育、經濟、生活都因疫情有了重大改變，在如此巨變、轉型的階段踏入社會，更凸顯首屆陽明交大人的新精神及肩負的社會責任。

林奇宏也邀請在螢幕前收看典禮直播的同學為自己完成撥穗，畫下完美句點，「不同於傳統的線上開業典禮，可以想成遺憾，更可以看成創新。人生路上也會有許多危機，願你們都能走成轉機」。也祝福學生踏出校門，走得穩、走得遠、走得有自信。

典禮也頒發傑出貢獻獎、斐陶斐榮譽學會榮譽會員，開業生還預錄1段「線上拋帽接力」影片，呈現開業生接過畢業帽戴上，為自己撥穗後拋出鏡頭，由下個鏡頭的開業生接來戴上，參與接力的外籍生Aalliyah Aimable，位於聖露西亞的家人也線上祝福。

陽明大學醫學系畢業、台灣第一屆西非布吉納法索外交替代役、醫師連加恩醫師為學生帶來演說。連加恩期勉學生「學校師長已經把所知盡可能教給你，在你手上你有一切問題的解答，而當你開始解決這問題的時候，你會得到不成比例的回饋，是名聲、是金錢，更是影響力，期許你們可以成為下一個世代的inspiration」。

110級開業生代表、電機系許雅柔說，即使沒辦法一同參與典禮，即使我們之間隔著口罩、隔著螢幕，還是快樂！」她喜歡進來時的交大、也喜歡離開時的陽明交大，「這是改變我人生很重要的地方，感謝學校栽培與教導，我們收穫滿滿即將展翅高飛」。

典禮最後，由陽明交大友聲合唱團帶來交大校區校歌，如歌詞所言「為世界之光」，期許所有開業生未來一片美好、成為世界之光。將於12日辦的陽明校區畢業典禮也改為線上典禮，減少人與人的連結，維持心連心的溫暖，進行一場小而美的線上畢典。 陽明交大交大校區的開業典禮今天線上轉播，還有一段線上撥穗的橋段，相當有趣。圖／陽明交大提供 陽明交大交大校區的開業典禮由YouTuber與VTuber共同主持。圖／陽明交大提供 陽明交大交大校區的開業典禮今天線上轉播，開放留言。圖／陽明交大提供 陽明交大學生畢業合影。圖／陽明交大提供

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