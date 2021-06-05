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陽明交大首屆開業典禮碰疫情 首創虛擬攝影棚線上直播

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
陽明交大交大校區在虛擬攝影棚舉辦的線上典禮，左起為校務長李大嵩、校長林奇宏與學務長張玉佩。圖／陽明交大提供
陽明交大交大校區在虛擬攝影棚舉辦的線上典禮，左起為校務長李大嵩、校長林奇宏與學務長張玉佩。圖／陽明交大提供

國立陽明交通大學在今年2月1日正式合校，首屆開業典禮碰上新冠肺炎疫情交大校區今天的典禮改以線上直播方式，並首創以擬攝影棚作為典禮場地，由知名籃球YouTuber 10N與虛擬見習偶像VTuber妮酷主持典禮，校長林奇宏致詞說「這是一個最壞的年代，也是一個最好的年代」，期勉畢業生在人生道路，都能將危機變轉機。

交大向來將畢業典禮視為開業典禮，今天是合校後交大校區的首屆開業典禮，校方指出，近代大學學位授予典禮英文為「Commencement」，不僅象徵學生在校期間勤奮付出所成就的一項重要里程碑，更代表即將開展全新的生涯，因此以開業典禮為名。

交大校區開業典禮別於傳統典禮找來在校生擔任典禮司儀，今年首度由交大開發的虛擬偶像VTuber「妮酷」搭配YouTuber 10N（百川學程大三學生石恩亞），不少學生也透過直播留下畢業祝福，紛紛留言刷一排「開業快樂！」「我陽明交大我驕傲！」

今年共1150名學士、3384名碩士及225名博士生完成學業。校長林奇宏致詞恭賀，學生完成階段性任務，邁向人生下個階段，並表示引用「雙城記」所言，「這是一個最壞的年代，也是一個最好的年代」，教育、經濟、生活都因疫情有了重大改變，在如此巨變、轉型的階段踏入社會，更凸顯首屆陽明交大人的新精神及肩負的社會責任。

林奇宏也邀請在螢幕前收看典禮直播的同學為自己完成撥穗，畫下完美句點，「不同於傳統的線上開業典禮，可以想成遺憾，更可以看成創新。人生路上也會有許多危機，願你們都能走成轉機」。也祝福學生踏出校門，走得穩、走得遠、走得有自信。

典禮也頒發傑出貢獻獎、斐陶斐榮譽學會榮譽會員，開業生還預錄1段「線上拋帽接力」影片，呈現開業生接過畢業帽戴上，為自己撥穗後拋出鏡頭，由下個鏡頭的開業生接來戴上，參與接力的外籍生Aalliyah Aimable，位於聖露西亞的家人也線上祝福。

陽明大學醫學系畢業、台灣第一屆西非布吉納法索外交替代役、醫師連加恩醫師為學生帶來演說。連加恩期勉學生「學校師長已經把所知盡可能教給你，在你手上你有一切問題的解答，而當你開始解決這問題的時候，你會得到不成比例的回饋，是名聲、是金錢，更是影響力，期許你們可以成為下一個世代的inspiration」。

110級開業生代表、電機系許雅柔說，即使沒辦法一同參與典禮，即使我們之間隔著口罩、隔著螢幕，還是快樂！」她喜歡進來時的交大、也喜歡離開時的陽明交大，「這是改變我人生很重要的地方，感謝學校栽培與教導，我們收穫滿滿即將展翅高飛」。

典禮最後，由陽明交大友聲合唱團帶來交大校區校歌，如歌詞所言「為世界之光」，期許所有開業生未來一片美好、成為世界之光。將於12日辦的陽明校區畢業典禮也改為線上典禮，減少人與人的連結，維持心連心的溫暖，進行一場小而美的線上畢典。

陽明交大交大校區的開業典禮今天線上轉播，還有一段線上撥穗的橋段，相當有趣。圖／陽明交大提供
陽明交大交大校區的開業典禮今天線上轉播，還有一段線上撥穗的橋段，相當有趣。圖／陽明交大提供
陽明交大交大校區的開業典禮由YouTuber與VTuber共同主持。圖／陽明交大提供
陽明交大交大校區的開業典禮由YouTuber與VTuber共同主持。圖／陽明交大提供
陽明交大交大校區的開業典禮今天線上轉播，開放留言。圖／陽明交大提供
陽明交大交大校區的開業典禮今天線上轉播，開放留言。圖／陽明交大提供
陽明交大學生畢業合影。圖／陽明交大提供
陽明交大學生畢業合影。圖／陽明交大提供

交大 直播 疫情

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