疫情緊繃 中研院院士會議再延一年

中央研究院原訂於2020年舉行第34次院士會議暨第33屆院士選舉，因新冠疫情順延至今年7月。中研院表示，考量近期疫情仍嚴峻，經本（34）次院士會議召集人及院士選舉籌備委員會慎重討論，決議再次延期，原則上於明（2022）年7月召開，並依據中央流行疫情指揮中心之規定另行規畫。

中研院院士會議每2年舉行並選舉院士，最近一次為2018年的第33次院士會議暨第32屆院士選舉。原訂2020年舉行的第34次院士會議暨第33屆院士，因疫情二度延期，為院士選舉史首例。

中研院院士為終身名譽職，職權包括選舉院士及名譽院士、選舉評議員、籌議國家學術研究方針、受政府及有關單位之委託，辦理學術設計、調查、審查及研究事項。現有院士274人，其中數理科學組68人、工程科學組55人、生命科學組93人、人文及社會科學組58人。