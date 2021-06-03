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文大驚見學生在大倫館翻垃圾吃 住宿生憂篩檢白做了

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
文大學生爆料，大倫館全館住宿生昨天都被安排篩檢，但有一名學生從前晚待在宿舍走道、不戴口罩，還翻著垃圾桶裡的垃圾吃。圖／取自Dcard
文大學生爆料，大倫館全館住宿生昨天都被安排篩檢，但有一名學生從前晚待在宿舍走道、不戴口罩，還翻著垃圾桶裡的垃圾吃。圖／取自Dcard

文化大學大倫館4名住宿學生確診新冠肺炎，台北市昨出動機動快篩隊篩出14人陽性。昨天下午有文大大倫館住宿生在Dcard（ https://www.dcard.tw/f/pccu/p/236152308 ）爆料，全館的住宿生一大早就都跟著學校被安排去篩檢，但有一名學生從前晚待在宿舍走道原地不動，且口罩也沒戴，還翻著垃圾桶裡的垃圾吃。

該名爆料的學生表示，前晚已經有很多住宿生向學校反映，舍監和教官也知情，但就是沒有人來協助處理。大倫館現在除了住宿生簡直就沒人敢踏進來，「不要讓學務長和校長在外面曬著大太陽給媒體直播和拍拍照片，學校防疫表面工夫做到很棒一樣，宿舍內的學生安危依然處於高危險」。全館個室都消毒，同學都要採檢獲陰性才能回到寢室內。但留下這名學生沒去篩檢的，是不是都白做？

另一名文大學生（ https://www.dcard.tw/f/pccu/p/236148254 ）早在6月1日就向舍監反映，他表示，舍監卻稱「已通報教官，我也無能為力」，報警後警察說「麻煩找教官，無權處理」，至於教官直到午夜仍沒來，「這位同學已經翻快4小時了」。他氣指，事情就發生在他的房間門口，「而且現在大倫館有4名確診，一定還有無症狀感染者，他這種行為，合適嗎？」

文大學生爆料，大倫館全館住宿生昨天都被安排篩檢，但有一名學生從前晚待在宿舍走道、不戴口罩，還翻著垃圾桶裡的垃圾吃。圖／取自Dcard
文大學生爆料，大倫館全館住宿生昨天都被安排篩檢，但有一名學生從前晚待在宿舍走道、不戴口罩，還翻著垃圾桶裡的垃圾吃。圖／取自Dcard
文大大倫館的垃圾桶被翻得亂七八糟。圖／取自Dcard
文大大倫館的垃圾桶被翻得亂七八糟。圖／取自Dcard
文大大倫館的垃圾桶被翻得亂七八糟。圖／取自Dcard
文大大倫館的垃圾桶被翻得亂七八糟。圖／取自Dcard

教官 宿舍

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