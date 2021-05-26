現任校長任期即滿 清華大學公開徵求下任校長

國立清華大學現任校長任期即將在明年2月期滿，目前已組成遴選委員會，向國內外公開徵求校長候選人。清大有完整的學術領域，包括從科學工程到人文社會藝術各學院，全校師生約2萬人，現正申設學士後醫學系與醫院，期盼延聘一位具國際觀、學術聲望、品格風範、領導能力的校長，帶領學校邁向下一階段卓越發展。

清大指出，即日起至8月20日歡迎各界推薦或自薦校長候選人人選，不限國籍，要求具大學教授相當的資格、並曾任主管職務3年以上，年齡在65歲以下。新當選人的任期將從2022年2月1日開始，一任4年，得續任一次。

清大校內經6年討論研議，由校務會議通過微調後的遴選辦法，獲教育部核定，讓遴選委員會可盡量保護候選人身份，於慎重討論後僅推薦1或至多2名候選人，在最後階段舉辦校內說明及教授副教授行使同意權時才會公開，以使卓有聲譽或在校外與國外現負要職的可能人選在最小的困擾之下參與遴選。

目前清大校長遴選委員會已正式組成，校友代表部分，成員包括香港科大校長史維、國衛院院長梁賡義、閎康科技董事長謝詠芬；教育部代表則有中研院院士李德財、中研院副院長周美吟、教育部次長劉孟奇；社會公正人士包括天下雜誌社長吳迎春、和碩科技董事長童子賢、中研院院士鄭淑珍；教授代表有牟中瑜、宋震國、李家維、金仲達、蔡英俊、謝小芩。列席的職員及學生代表為王蓉瑄、賴永岫。

遴委會5月8日舉行第一次會議，會中推選國衛院長梁賡義為召集人，清大學院教授謝小芩為副召集人兼發言人。

為了解全校師生及校友對新任校長人選的期望，清大校長遴委會將於6月11日下午與教師會、學生會、校友會、人事室共同舉辦全校性的座談會。受疫情影響，座談會會以視訊會議方式進行。

接下來遴委會預定於9至10月間審核候選人資格、並辦理面談，選出1至2位推薦人選，之後向校內外推薦候選人，並辦理說明會及全校教授副教授同意權投票，在年底前參酌校內投票結果，選出新任校長，報請教育部聘任。

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