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ASC世界超級電腦競賽 清華大學勇奪冠軍

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
清大資工系副教授周志遠（前排左起）帶領學生王子文、張承勛、蕭亦程（學生教練）、牟展佑（後排左起）、蔣立元、黃文遠勇奪ASC世界大學生超級電腦大賽冠軍。圖／清大提供
清大資工系副教授周志遠（前排左起）帶領學生王子文、張承勛、蕭亦程（學生教練）、牟展佑（後排左起）、蔣立元、黃文遠勇奪ASC世界大學生超級電腦大賽冠軍。圖／清大提供

國立清華大學資工系團隊本月中參加2020-2021 ASC世界大學生超級電腦競賽，打敗多所名校，在全球三百多支隊伍中脫穎而出，勇奪線上組冠軍。這是繼2019年後第二度榮獲ASC世界冠軍，也是清華資工系團隊近年拿到的第四座世界超級電腦大賽冠軍獎盃。

中國ASC與美國SCC、德國ISC並稱全球三大超級電腦大賽，專門提供大學生一較軟硬體綜合實力的舞台。ASC大賽去年受疫情影響停辦，今年恢復後首度將部分賽事改為線上競賽，共吸引全球三百多支大學隊伍報名，經預賽選出28隊晉級決賽，21所中國大學隊伍參加在深圳市的現場競賽、7所海外大學則參與線上競賽。

清大是世界超級電腦競賽常勝軍，曾拿下中國ASC 2019年冠軍、2018年最高計算性能獎和2017年一等獎及應用創新獎。參加美國的SCC賽事，也於 2010、2011年兩度奪得世界總冠軍，並在2007、2008、2014年榮獲最高計算性能獎。

帶領清大學生屢闖國際大賽的資工系副教授周志遠指出，國際超級電腦大賽考驗學生運用軟硬體知識，來解決真實世界中的各項問題，除了基本功，還要有全方位的跨領域整合能力，以及長年培養的團隊合作精神，「這是清華奪冠的關鍵。」

這是清華奪冠團隊5名成員包括大三生王子文、黃文遠、張承勛，及大二生牟展佑、蔣立元。隊長王子文說，團隊自2019年暑假就開始備戰，並由大四的蕭亦程和碩一的林恩德擔任學生教練，歷時一年多訓練，今年寒假準備初賽期間，每天更集訓超過10小時，終於拿下勝利。

王子文說，今年的ASC決賽在5月8日登場，是為期5天的馬拉松式團隊競賽，前兩天裝機、中間兩天比賽、最後一天成果報告。改為線上進行後，比往年更具挑戰性，因為賽前最後一刻才能取得雲端平台上的虛擬機器，組員們不只要妥善分工，更要在短時間內安裝並熟悉軟體，才能開始操作計算。

今年的決賽事先公布3項題目、並於比賽當日公布最後1題。題目包括人工智慧自然語言理解、脈衝星搜索、量子電腦模擬、氣象模擬及獨立計分的跨團隊合作挑戰題，運用有效的計算方法預測新冠病毒的演化，未來將有助於病毒的溯源和傳播研究。

其中「人工智慧自然語言理解」項目由王子文與黃文遠負責，使用BERT語言模型讓電腦學會做克漏字測驗，他們在1小時內完成AI模型訓練，答題精準度高達85%。

「脈衝星搜索」項目由牟展佑、張承勛負責。脈衝星是大質量恆星死亡後的殘骸，為宇宙中密度最高、磁場最強、自轉最快的天體。決賽隊伍必須運用開放原始碼軟體尋找脈衝星，清華團隊成功在短短2小時就搜索完天文望遠鏡約160GB的資料。

在比賽中負責量子電腦模擬的蔣立元說，比賽前兩天才知道大會規格跟他們原先使用的不同，且跑程式所需的記憶體數量遠超過想像，只好在比賽當下立刻重新改寫程式，「這場比賽非常刺激。」

牟展佑運用開放原始碼軟體加速尋找脈衝星。圖／清大提供
牟展佑運用開放原始碼軟體加速尋找脈衝星。圖／清大提供
2020－2021年ASC世界大學生超級電腦競賽線上頒獎，獲線上組冠 軍的清華團隊成員蔣立元）左起）、黃文遠、王子文、張承勛、牟展佑。圖／清大提供
2020－2021年ASC世界大學生超級電腦競賽線上頒獎，獲線上組冠 軍的清華團隊成員蔣立元）左起）、黃文遠、王子文、張承勛、牟展佑。圖／清大提供
王子文運用AI讓電腦學會做克漏字測驗。圖／清大提供
王子文運用AI讓電腦學會做克漏字測驗。圖／清大提供

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