13校開設大學先修課 91％修課生入學前取得學分

中央大學表示，校方主辦「全國大學先修課程暨認證資訊平台」邁入第三年，開課學校從去年七所增加為今年的13所，課程數也由去年22門增加為今年37門，去年更有91％的修課學生通過學分認抵，為準大學生未來加分，是暑假規畫的好選擇。

中大表示，「全國大學先修課程暨認證資訊平台」今年有中央大學、清華大學、台灣師範大學、政治大學、陽明交通大學、中興大學、中正大學、成功大學、中山大學、彰化師範大學、東華大學、嘉義大學、大同大學等13所學校加入，開設37門大學先修課程及兩門認證考試。

中大說，開設課程涵蓋微積分、普通物理、普通化學、生命科學導論、程式設計導論、經濟學、會計學、大一英文、日文、計算機概論、心理學等11個學門，有實體及線上課程，於全國各區都有開設。

中央大學教務長王文俊指出，大學先修課程不僅適合已取得準大學生資格的高三生，也適合想預先探索大學的高一、高二學生，提供同學們培養自主學習能力、銜接大學課程的機會，提早規畫大學生活。

王文俊說，歷年修習先修課程的學生表現優異，去年109學年報名實體課程人數達465人，實體課程通過比例為93％，更有高達91％的學生通過學分認抵。另有高達1957人選擇線上課程作為單純學習資源，不僅經濟實惠，更能避免群聚，又節省通勤時間。

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