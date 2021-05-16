明日起至本月30日 台首大全校課程改線上教學

疫情嚴峻，台灣首府大學今天宣布，為維護師生健康安全，將於明（17）日起至30日，維持兩周線上教學，不過任課教師仍需到校。後續是否延長，再依疫情變化滾動式調整、公告。

台首大進一步說，對於遠距線上教學規劃，係指學生不須到校，而任課教師仍需到校，按照原有課表時間進行遠距同步或非同步線上教學授課。

為確保學生學習成效，採彈性教學時，應載明成績評量、補充教學或網路資源及上課注意事項，相關線上教學資源網址，請師生進入校務行政系統課程大綱查詢，教師如需要請將相關線上教學資訊載明於課程大綱。線上課程實施如有任何問題請洽註冊課務組，（06）5718877轉分機 331、333。