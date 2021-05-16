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南投縣2所大學 17日起全面實施遠距教學

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣南開科技大學明天起啟動遠距教學至30日，後續再視疫況調整。記者賴香珊／攝影
南投縣南開科技大學明天起啟動遠距教學至30日，後續再視疫況調整。記者賴香珊／攝影

本土疫情大爆發，南投縣內唯二大學「國立暨南國際大學」和「南開科技大學」均宣布啟動遠距教學，前者預計實施至6月8日，後者則試行2周至5月30日，兩校屆時會再視後續疫況滾動式調整，實施期間同時加強校園出入管制。

暨大指出，全台疫情警戒升級，為讓該校師生安心學習與教學，明天（17日）起至6 月8日止，所有課程全面改採線上遠距教學，並視狀況滾動式修正，實施期間校園暫停開放，婉拒校外人士參訪和遊客進入。

暨大校長武東星說，若師生因課程性質確實無法採取線上教學，教師可兼採混成式教學或於事後補課，原則上補課於6月30日前完成；6月9日之後是否繼續採線上遠距教學，將視疫情狀況再另行宣布，以上措施將隨疫情狀況機動調整。

此外，暨大原訂於5月29日親師座談會、6月6日畢業典禮均改採線上直播的方式舉行，屆時也會再依據中央發布的公眾集會規定控制參與人數，並經師生協議溝通，視疫情變化及實際情況滾動式修正。

南開科技大學所有課程（含日間部、進修部，唯不含推廣教育中心）也於明天（17日）起試行遠距教學二周（至30日），屆時再視疫情發展情況調整，校方表示，已呼籲師生依照教務處所發出的遠距教學SOP進行課程，並隨時回報狀況。

南開科大校長許聰鑫說，遠距教學實施期間，也全面暫停校內各項活動，學生勿到校，若課程無法採行遠距教學者，可到校後再行補課；另，校外實習需配合實習公司規劃，嚴守防疫規定；國際生除校外實習及採購民生用品也暫停外出活動。

南開科大也提醒，校內各單位行政同仁（含兼任行政工作之教師）遠距教學期間仍正常到校上班；而總務處已排定明天進行校園消毒，為避免影響作業，請學生避免進入校園，校內各項防疫措施也將依中央疫情指揮中心宣布而隨時調整。

國立暨南國際大學明天起啟動遠距教學至6月8日，後續再視疫況調整。圖／暨大提供
國立暨南國際大學明天起啟動遠距教學至6月8日，後續再視疫況調整。圖／暨大提供


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