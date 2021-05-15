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疫情升溫 彰師大、大葉大學等校採線上教學

中央社 / 彰化15日電

因應新冠肺炎疫情升溫，彰化縣大葉大學、彰化師範大學及位在南投埔里鎮的國立暨南大學，都宣布從17日開始實施線上教學，如果課程性質無法採取線上教學，可在恢復教學後補課。

中央流行疫情指揮中心今天表示，昨天單日新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例新增180例、境外移入5例。台北市、新北市今天起至28日升級第三級警戒，其他縣市維持二級。

因應疫情升溫，位在彰化大村鄉的大葉大學今天宣布，從17日到30日，所有課程全面實施線上教學，並落實線上點名，學生可以在住處運用電腦、手機等行動裝置同步上課，減少出入公共場所，降低群聚感染風險。

國立彰化師範大學也宣布，17日起至30日止，所有課程採行全面線上教學，若因課程性質確實無法採取線上教學，或第一週準備不及，教師可擇期補課，校園也從即日起進行管制，暫停對外開放，一般社團活動停辦或改為線上辦理。關閉學生活動中心社團活動場地，但學務處醫護室持續提供服務不打烊。

位在南投埔里鎮的國立暨南大學則說，昨晚學校召開臨時防疫會議，從5月17日到6月8日，所有課程全面改採線上遠距教學，並視狀況滾動式修正，而且為強化校園防疫安全及降低學生、教職員感染的風險，即日起至6月8日止，校園暫停開放，婉拒校外人士參訪與遊客進入。


新冠肺炎 疫情

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