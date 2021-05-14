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疫情延燒 台大、台師大、台科大下周起全面遠距教學
國內疫情持續升溫，多所大專院校啟動遠距教學。台灣科技大學稍早發布最新消息，因疫情嚴峻，將自5月17日（星期一）起至學期結束，全校所有課程皆改為遠距教學，評量方式及標準由教師自訂並請向學生說明；據了解，台灣大學三校系統教務長也進行密切討論，三校將同步進行，亦即台灣大學、台灣師範大學及台科大，自下周起所有課程皆改為遠距教學，並因應疫情滾動式修正。
台灣科技大學學生會也在臉書ＰＯ快訊，轉貼校方公開資訊，表示因疫情嚴峻，自5月17日起至學期結束，全校所有課程皆改為遠距教學，請授課教師兼顧授課學習品質並掌握學生動向，妥善處理成績評量事宜，評量方式及標準由教師自訂並請向學生說明，並請掌握學生學習情形，適時給予應有輔導。
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