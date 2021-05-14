快訊

柯文哲宣布：北市八大行業包括網咖今凌晨起暫停營業

直播／今本土+29...北市防疫再升級？柯文哲召開記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情延燒 台大、台師大、台科大下周起全面遠距教學

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
國內疫情持續升溫，多所大專院校啟動遠距教學。台灣科技大學稍早發布最新消息，因疫情嚴峻，將自5月17日下周一起至學期結束，全校所有課程皆改為遠距教學。圖／取自台科大網站
國內疫情持續升溫，多所大專院校啟動遠距教學。台灣科技大學稍早發布最新消息，因疫情嚴峻，將自5月17日下周一起至學期結束，全校所有課程皆改為遠距教學。圖／取自台科大網站

國內疫情持續升溫，多所大專院校啟動遠距教學。台灣科技大學稍早發布最新消息，因疫情嚴峻，將自5月17日（星期一）起至學期結束，全校所有課程皆改為遠距教學，評量方式及標準由教師自訂並請向學生說明；據了解，台灣大學三校系統教務長也進行密切討論，三校將同步進行，亦即台灣大學、台灣師範大學及台科大，自下周起所有課程皆改為遠距教學，並因應疫情滾動式修正。

台灣科技大學學生會也在臉書ＰＯ快訊，轉貼校方公開資訊，表示因疫情嚴峻，自5月17日起至學期結束，全校所有課程皆改為遠距教學，請授課教師兼顧授課學習品質並掌握學生動向，妥善處理成績評量事宜，評量方式及標準由教師自訂並請向學生說明，並請掌握學生學習情形，適時給予應有輔導。

台灣科技大學學生會也在臉書ＰＯ快訊，轉貼校方公開資訊。圖／取自台科大學生會臉書
台灣科技大學學生會也在臉書ＰＯ快訊，轉貼校方公開資訊。圖／取自台科大學生會臉書


疫情 台灣大學 台科大

延伸閱讀

台股落底「搶反彈」時機快到了？股民熱議這些族群機會大

廣達下個十年 布局兩大主軸

上季每股純益／大聯大1.44元 後勁強

陽明交大全校改遠距教學 暑期線上學院再度開課

相關新聞

他重考2年從工科轉牙醫 得知業界現況後怨：我的努力算什麼？

許多學子在進大學前都會慎選科系，畢竟選錯了會影響未來出路，但也有人會重考換系，一名原本就讀工學院的的網友花了2年的時間準備重考上了牙醫系，沒想到從事牙醫的親戚的一句話卻讓他彷彿被潑了一盆冷水，直呼「我花的這些時間和努力算什麼？」

疫情延燒 台大、台師大、台科大下周起全面遠距教學

國內疫情持續升溫，多所大專院校啟動遠距教學。台灣科技大學稍早發布最新消息，因疫情嚴峻，將自5月17日（星期一）起至學期結...

防疫最高規 海大17日起全面遠距教學全校學生免到校

基隆確診中年婦人曾到一間診所看了5次，地點附近有很多國立台灣海洋大學租屋。海大今天表示，因應國內本土疫情延燒，海大升級防...

防堵疫情入校 台大5月17日起謝絕訪客

新冠肺炎疫情急速升溫，台灣大學今天表示，為防範疫情在校園內散布，校總區5月17日起進行校園出入口門禁管制，請隨身配戴有效...

陽明交大全校改遠距教學 暑期線上學院再度開課

國內疫情警戒升級，陽明交通大學昨宣布全校改採遠距課程，今天再宣布「SOS！暑期線上學院Summer Online Sch...

輔大升級防疫措施 即日起管制外校人士進入校區

國內本土疫情延燒，輔仁大學今日起全面啟動防疫，開始全面部署，即日起開始全面管制校外人士入校並進行入校體溫量測，游泳池同步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。