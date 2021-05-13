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防堵疫情入校 台大5月17日起謝絕訪客

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣大學。本報資料照片
台灣大學。本報資料照片

新冠肺炎疫情急速升溫，台灣大學今天表示，為防範疫情在校園內散布，校總區5月17日起進行校園出入口門禁管制，請隨身配戴有效證件以供查驗。管制時間為每天7時30分到19時30分。

台大表示，管制期間，台大、台科大、台師大教職員工生及中研院等駐校區人員、校友及退休人員，都要憑證入校，洽公者需出示身分及相關證明文件，如開會通知、邀請函、電郵、訪客證、工作證或其他證明等文件，可採紙本或影像檔方式。無證明文件者，由受訪單位派員至進出口確認身分後始得進入。

台大表示，校方設七個管制出入口，包括羅斯福路大門、辛亥門、長興門，是車輛及人員可通行。而基隆路4段144巷側門、舟山路口、新月台側門、近語言訓練測驗中心（LTTC）側門，僅開放行人及自行車通行。

台大提醒，校方駐警隊將不定時在校園內巡邏，協助勸離逗留遊客。至於校總區外圍設有獨立出入口的館舍，由各館舍自行負責控管。各單位應對進入館舍人員查驗身分、量測體溫、進行實名制登錄。


台大 疫情 新冠肺炎

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