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陽明交大全校改遠距教學 暑期線上學院再度開課

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
陽明交通大學。本報資料照片
陽明交通大學。本報資料照片

國內疫情警戒升級，陽明交通大學昨宣布全校改採遠距課程，今天再宣布「SOS！暑期線上學院Summer Online School」計畫（簡稱SOS計畫）開課，開放大學生、準大一新生選課，報名至今年6月16日，每人可選兩門課。今年全國有54間大專校院加入SOS計畫及承認課程學分。

陽明交大表示，SOS計畫提供全線上學習的暑期通識教育學分課程，沒有實體面授課程，使用陽明交大經營的ewant育網開放教育平台進行線上學習及測驗，讓學生可以不受時間、地區的限制安心學習。

校方分析，去年首次辦理，提供來自各大學的20門精彩線上課程，有43間大專校院採認學分，高達2165人次選課，其中540人次是當時高三應屆畢業的準大一新生。

校方執行暑期末回饋問卷，發現高達90％學生對課程整體非常滿意或滿意，92％認為與一般實體通識課程相比，他們的學習的專心程度相同或更加專心。

陽明交大表示，今年的SOS暑期夏季學院，從各大專校院超過400門的線上課程中，精挑細選出37門課程作為推薦的線上通識教育學分課程，其中涵蓋領域甚廣，包括資訊科技、自然科學、管理、物理、人文、心理、外語等領域，豐富多元，可滿足絕大多數學生的需求。


交大 疫情

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