恐成防疫最大破口？ 他盤點「大學3現況」喊：拜託快遠距

國內疫情急遽升溫，確診人數不斷攀升，中央和地方紛紛祭出防疫升級規範，呼籲全民配合實施，嚴堵疫情擴散。不過，一名網友指出自己在校園內觀察到的3大現況，憂心大學校園恐怕會成為「防疫最大破口」。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，政府請各大學配合防疫政策，但實際上似乎沒有所有學校都乖乖照做。他接著指出自己觀察到的3大現象，包含一、校內還是能看到一堆人都沒有確實配戴口罩；二、100人以上的室內集會活動需停辦或採取相關措施，但許多課堂人數動輒百人，實在很難把關所有學生都坐梅花座，並禁止他們拉下口罩喝水。

而第三點，則是住在宿舍的同學們，不可能連回到宿舍都一直戴著口罩、一直消毒，再加上不同房間的同學，會共用衛浴設備、廁所和飲水機等設備，但這些公用設施也沒有人定期幫忙進行消毒作業。

基於上述三點，原PO憂心大學校園很可能會出現防疫漏洞，呼籲教育部應多關心各大學的防疫狀況和措施；他也直言，當前最重要的就是把疫情控制住，因此各校若能採取遠距教學，應是最安全的方式。

文章掀起熱議，許多網友紛紛回應「校園真的破口，說真的6、70人擠在教室裡，梅花座100%不可行」、「誰知道位置上一個坐的人是誰」、「到了夏天開冷氣關窗戶，不就更容易傳染了嗎」、「宿舍真的避無可避，如果真的不幸有一個被感染，其他人就gg了」、「家人有大學生，說學校上課根本沒人在戴口罩，就算保護好自己也是高風險」、「大學生通常是容易亂跑的群體」等，直呼深有同感。