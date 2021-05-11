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疫情升溫！台大百人課改遠距教學 畢業典禮將縮小規模

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣大學。本報資料照
台灣大學。本報資料照

新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天宣布，6月8日前停辦室內100人以上，室外500人以上的集會活動。台灣大學畢業典禮將於6月5日舉行，校方表示，舉辦規模和方式還在研議中，會遵循疫情相關規範，朝規模與人數減少的方向進行。

台大今天宣布防疫新規，停辦室內100人以上、室外500人以上的集會活動；除上課與校隊訓練外，綜合體育館、體育館及戶外游泳池暫停開放，會員權益以展延使用期限或退費方式處理。

另外，台大宣布，校內修課達100人以上的課程，都改為線上教學。修課人數未達100人，但無法維持室內1.5公尺社交距離者，建議改為線上教學；進行實體課程者，務必全程全員配戴口罩。

台大表示，各館舍出入口需有人員值班及量測體溫，並以校方計資中心開發的刷卡管制系統進行實名制登錄。無法使用刷卡系統者，以紙本進行實名制登錄也可。


台大 疫情 實名制

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