台大法律生報體育新聞獲肯定 奪主播競賽亞軍

由世新大學主持播報社和新聞傳播學院主辦的第二屆全國性主播大賽「我世新主播」決賽昨落幕，世新大學表示，校內包辦一、三名，第二名則由台大法律系學生奪得。

世新大學表示，本次大賽共有全國13所大學共85名選手參加，台灣大學法律系學生蔡孟軒以自然流暢的風格奪得第二名，她在第一輪抽到的體育新聞內容，節奏感尤其亮眼。

主辦單位說，經過突發新聞、現場連線和氣象播報等三個項目的輪番比拼，世新大學新聞學系四年級的黃凱靖一舉拔得頭籌，成功把冠軍獎盃留在了負責主辦的世新大學。黃凱靖表示可以拿獎非常開心，「算是完成了在畢業前對自己的期許」。第三名由世新大學新聞學系一年級的新鮮人陳畇蓁獲得，她的甜美自然獲得了評審的一致好評。

本屆評審由陳雅琳、錢麗如、藍于洺、莊雨潔和張炤和五名主播擔任，甫接華視新聞台台長的陳雅琳說，參賽者對新聞內容掌握新聞要點非常重要，選手們在這方面的表現可圈可點。TVBS主播錢麗如勉勵學弟學妹們「氣象播報時的肢體語言也相當重要」，鼓勵選手除須多加練習，更須增加對於新聞的理解力與詮釋力。