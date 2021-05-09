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台大法律生報體育新聞獲肯定 奪主播競賽亞軍

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
第二屆「我世新主播」決賽落幕，來自台大法律系的蔡孟軒獲得第二名，並與TVBS主播錢麗如〔右）合影。圖／世新大學提供
第二屆「我世新主播」決賽落幕，來自台大法律系的蔡孟軒獲得第二名，並與TVBS主播錢麗如〔右）合影。圖／世新大學提供

世新大學主持播報社和新聞傳播學院主辦的第二屆全國性主播大賽「我世新主播」決賽昨落幕，世新大學表示，校內包辦一、三名，第二名則由台大法律系學生奪得。

世新大學表示，本次大賽共有全國13所大學共85名選手參加，台灣大學法律系學生蔡孟軒以自然流暢的風格奪得第二名，她在第一輪抽到的體育新聞內容，節奏感尤其亮眼。

主辦單位說，經過突發新聞、現場連線和氣象播報等三個項目的輪番比拼，世新大學新聞學系四年級的黃凱靖一舉拔得頭籌，成功把冠軍獎盃留在了負責主辦的世新大學。黃凱靖表示可以拿獎非常開心，「算是完成了在畢業前對自己的期許」。第三名由世新大學新聞學系一年級的新鮮人陳畇蓁獲得，她的甜美自然獲得了評審的一致好評。

本屆評審由陳雅琳、錢麗如、藍于洺、莊雨潔和張炤和五名主播擔任，甫接華視新聞台台長的陳雅琳說，參賽者對新聞內容掌握新聞要點非常重要，選手們在這方面的表現可圈可點。TVBS主播錢麗如勉勵學弟學妹們「氣象播報時的肢體語言也相當重要」，鼓勵選手除須多加練習，更須增加對於新聞的理解力與詮釋力。


世新大學 主播 台灣大學

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