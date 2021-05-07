台灣藍鵲好大膽！空襲學生還偷蛋 文大教授拍下現行犯

文化大學校園生態豐富，學校常有許多野生「貴客」出沒，近來是台灣藍鵲繁殖期，由於護巢行為明顯，常會猝不及防地「凌空襲擊」路人，近來就有不少文大學生遭「空襲」，這些照片全被文化大學大眾傳播學系教授王翔郁記錄下來。他還分享，先前看到辦公室窗外有金背鳩來築巢，為了這巢，他架設了四隻監視器想紀錄生態，未料今年還拍到台灣藍鵲來偷蛋，算是意外的驚喜。

王翔郁從高中開始就喜歡拍照，起初是用底片相機，近5年才開始拍鳥，文大就是他的最佳取景點，日前他也去華梵大學拍攝螢火蟲。談起生態攝影，他說，這主題不好拍，但能對大自然有更多的了解與互動。

每年3至7月是台灣藍鵲繁殖季，王翔郁去年連續拍了45天，從台灣藍鵲築巢丶下蛋丶孵化到離巢（蛋孵化要20幾天，餵21天離巢），全部有記錄到。今年他也再度拿起相機，平常就坐在路旁的椅子上，意外捕捉到不少文大學生趕著上課卻被「空襲」的有趣畫面。

這些照片被文化大學的粉絲專頁分享，不少苦主紛紛留言，「被巴過才知道有多痛」、「後勁很強，會想跟牠打架」。王翔郁也逗趣說，被打到的學生可以下載圖片分享，被國寶藍鵲打到頭挺酷的，值得炫耀分享。

文化大學除了台灣藍鵲，還曾經出現喜鵲、白尾巴哥、金背鳩等鳥種。三年前他發現辦公室（文大曉峰館）外有金背鳩來築巢，因此自己架了四台監視器想隨時紀錄這有趣的生態。金背鳩也連續三年來生蛋，但今年卻被台灣藍鵲「偷蛋」。

時間軸拉到今年4月10日，從監視器畫面來看，一隻台灣藍鵲先是在陽台吸引金背鳩的注意，金背鳩見狀不對，趕緊往外衝去驅趕這隻藍鵲，未料另一隻藍鵲立刻跳入巢中吃了一顆蛋，藍鵲再叼走另一顆蛋到地上品嚐。

王翔郁說，台灣藍鵲事後還跑回來吃蛋殼，一直到近一小時後，金背鳩母鳥回來看到空巢，只能失望的離開。但昨天一早，金背鳩又回來巢穴，推測是又要來生蛋了。