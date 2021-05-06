台灣藍鵲襲擊文大學生後腦勺 師讚：被國寶打到值得炫耀

文化大學的天空總有許多台灣藍鵲盤旋，牠們會猝不及防地「凌空襲擊」學生，形成文大特有的可愛畫面。有一次文大教授王翔郁就將藍鵲們「偷襲」學生的畫面拍下來分享，釣出許多苦主現身直言「真的痛」，有老師開玩笑地說「被國寶打到頭值得炫耀」。

文化大學學生走路時，或多或少都有被台灣藍鵲「巴頭」的經驗，這經驗還曾被文大學生列為「不推薦讀文大的理由之一」，因為走路時會被藍鵲襲擊，但被攻擊不能反擊「因為牠們比我們還珍貴」，對於藍鵲襲擊，大部分學生似乎不怪牠們，只覺得滿滿無奈直呼「自己衰爆了」。

近日文大大眾傳播學系教授王翔郁也將台灣藍鵲的「作案場景」拍下來，從照片中可看出，有台灣藍鵲從一名學生的後腦「啪」了一下，甚至一度想停留在另名學生頭上，畫面看起來相當逗趣。

一隻藍鵲打算襲擊學生後腦勺時，被王翔郁拍了下來，畫面相當逗趣。圖／文化大學大眾傳播學系王翔郁教授攝影

這些照片也被文化大學的粉絲專頁分享，釣出許多苦主紛紛留言，「被巴過才知道有多痛」、「不誇張真的痛！我只想看松鼠」、「當年被打到還不能對牠們反擊欸」、「後勁很強，會想跟牠打架」。

文大粉專也逗趣得寫道「請全校教職員小心些，避免被藍鵲的小脾氣掃到，聽說，被打到頭真的很痛，雖不至於痛徹心扉，但後勁挺強，會痛數分鐘」，還透露一名老師說，「華岡人被國寶藍鵲打到頭，好像挺酷的，值得炫耀分享」。

據了解，俗稱「長尾山娘」的台灣藍鵲是台灣的國寶鳥，每年3至7月是繁殖期，根據台北市立動物園介紹，牠們在育幼期間的護巢行為很明顯，會去攻擊在巢位附近活動的其他動物，連人都有可能被抓傷。北市動物園也提醒，遇到時遠遠觀察牠們就好，不要去干擾牠們，千萬別挑戰「藍色小鳥」的臭脾氣。