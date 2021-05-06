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友達攜手台大共組研發中心 3年拋3000萬研發資金

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台大今攜手友達在台大明達館舉行「友達台大聯合研發中心」揭牌儀式，由台大校長管中閔及友達董事長暨執行長彭双浪共同主持典禮。記者趙宥寧／攝影
台大今攜手友達在台大明達館舉行「友達台大聯合研發中心」揭牌儀式，由台大校長管中閔及友達董事長暨執行長彭双浪共同主持典禮。記者趙宥寧／攝影

友達光電與台灣大學共同成立「友達台大聯合研發中心」，聚焦前瞻顯示技術、感測技術AIoT及場域應用等三大領域，友達將在三年內挹注3000萬研發經費，資助中長期的大型產學合作專案。台大今攜手友達在台大明達館舉行揭牌儀式，由台大校長管中閔及友達董事長暨執行長彭双浪共同主持典禮。

管中閔表示，高等教育要獲得社會關注，外界都關注學校訓練的學生，能否符合產業需求，因此台大近幾年強調產學合作，友達協助台大做很多貢獻，不是只有學校一方，一定要仰賴產業支持。

彭双浪也說，10年前就與台大進行產學合作，至今已累積超過50個合作案，明達館就是其中一例。光有產業能量不夠，仍要有與學校基礎研究結合，希望透過聯合研發中心，讓學生透過實作提早參與到產業，未來能更早跨入跟產業接軌。

台大電機系主任吳忠幟表示，過去與友達長期合作，去年開始研議規畫聯合研發中心，希望整合產學合作，未來台大跟業界研發團隊能跨院跨系組成前瞻研究團隊，一同合作研發。

友達台大聯合研發中心初期將以每年1000萬元以上的研發資金，為期至少三年3000萬元的合作模式，聚焦於中長期的前瞻技術合作，將以面板顯示、感測技術、AIoT以及智慧場域應用的相關技術作為研發的主題方向，與產業無縫接軌。


台大 管中閔 台灣大學

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