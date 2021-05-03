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跑步環島 成大聖火隊跑進竹科、陽明交大、清大

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
有別於以往「搭乘遊覽車」傳遞聖火，4月20日至5月8日起成功大學由在校田徑隊及校友路跑社組成的「成大聖火隊」進行史上第一次的「跑步環島」傳遞聖火。圖／李道霖提供
有別於以往「搭乘遊覽車」傳遞聖火，4月20日至5月8日起成功大學由在校田徑隊及校友路跑社組成的「成大聖火隊」進行史上第一次的「跑步環島」傳遞聖火。圖／李道霖提供

第51屆全國大專運動會將在5月14至18舉行，有別於以往「搭乘遊覽車」傳遞聖火，4月20日至5月8日起成功大學由在校田徑隊及校友路跑社組成的「成大聖火隊」進行史上第一次的「跑步環島」傳遞聖火，今在竹科管理局祝福下快跑管理局圓環一圈，隨後跑向清大與陽明交大

聖火隊共60人，今天快跑管理局圓環一圈後由警車引導跑向陽明交大，由副校長李大嵩兼校務長迎接聖火；再跑向清大，由校長賀陳弘親迎聖火。

今天在竹科管理局、陽明交大、清大的聖火傳遞，成大是副校長吳誠文帶隊，他也是清大特聘講座教授，並為工研院南分院執行長。吳誠文說，希望聖火把光明傳遞到全台灣。

園區公會志工委員會第一任召集人，也是竹科管理協會秘書長李道霖表示，這場聖火串起各校各界的友誼，其精神鍛練和意志力的考驗，也有助國民健康促進。

有別於以往「搭乘遊覽車」傳遞聖火，4月20日至5月8日起成功大學由在校田徑隊及校友路跑社組成的「成大聖火隊」進行史上第一次的「跑步環島」傳遞聖火。圖／李道霖提供
有別於以往「搭乘遊覽車」傳遞聖火，4月20日至5月8日起成功大學由在校田徑隊及校友路跑社組成的「成大聖火隊」進行史上第一次的「跑步環島」傳遞聖火。圖／李道霖提供

聖火 清大 交大

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