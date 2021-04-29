開班培育護理人才 玉里醫院攜手美和科技大學

培育台灣東部地區護理人才，衛福部玉里醫院攜手屏東美和科技大學，今天簽訂策略聯盟暨推廣教育碩士學分班，盼能達成「花東不偏鄉、教授到我家」的理想。

玉里鎮位於花東縱谷中間點，鎮上除衛生福利部玉里醫院外，還有台北榮民總醫院玉里分院、慈濟醫院玉里分院等，肩負花東縱谷上的醫療重責。

玉里醫院表示，當地缺乏教育資源，醫事、護理人員如需要在職進修或學習，得北上至花蓮市周邊、南部高屏或台北等地，來回車程將近1天的時間，在往返交通、精力及體力上形成莫大負荷，因此透過院方與校方合作建立起策略聯盟，是對學校教學及醫院臨床護理人才需求的積極方案之一。

玉里醫院院長王作仁因公出，由副院長劉駿熒與美和科技大學校長翁順祥在玉里醫院本部，進行產學策略聯盟暨推廣教育碩士學分班簽約儀式。

推廣教育碩士學分班的課程已通過教育部審核，由美和科技大學護理系健康照護研究所師資，進入玉里醫院授課，嘉惠玉里地區的醫院及鄰近花蓮醫院豐濱院區、台東馬偕醫院等院護理人員，雙方預計8月起開課，強化護理照護、教學、研究能力。

劉駿熒指出，目前院內有預轉型長照住宿約1000多床，護理人才需求倍增，滿足就近進修的需求，有助於吸引優秀護理人才來服務；在護理科主任李錦彪的牽線推動下，完成「花東不偏鄉、教授到我家」的理想。

美和科技大學校長翁順祥表示，簽訂此聯盟也是與世界接軌，2021年聯合國呼籲各國政府以「保護」與「投資」珍貴醫療人力資產為前提，積極改善職場工作條件、強化教育訓練、拓展專業角色與加強自我防護等，以落實全民均健的目標。