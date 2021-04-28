成大奪大學影響力排名全球第五 論文公司點出2原因

以聯合國17項永續發展指標（SDGs）作為評分依據的2021世界大學影響力排名結果近日出爐，論文資料庫系統公司愛思唯爾（Elsevier）分析發現，此排名評比全球1240所大學，我國今年有35所大專院校參與排名，最後全數上榜，去年僅24校上榜。

愛思唯爾指出，17項永續發展指標中，我國大專校院在第三項「健康與福祉」、第七項「可負擔的永續能源」、第九項「工業化、創新及基礎建設」三項表現佳。高雄醫學大學等六所大學在「健康與福祉」排名全球前百；成功大學在「工業化、創新及基礎建設」排名全球第五，主因是該項評分以專利引用、產學合作為依據，成大表現亮眼。

今年初合校的陽明交通大學未參與排名，愛思唯爾加總原本陽明大學和交通大學的論文分數，並模擬陽明交大的排名，發現該校在「健康與福祉」排名佳，未來可以朝此方向努力。

除了國際排名，我國陸續有大學跟進歐、美名校腳步，將這些目標融入課堂，讓學生結合所學來應對全球17項亟待解決的問題。

文化大學宣布將「永續發展教育」的最新教學方針。教務長方元沂表示，校方已著手籌畫將聯合國17項永續發展目標融入課程，引導學生對永續社會的指標有感，一步步學習觀察社會、洞察問題、形成方案，並付諸行動。文大並成立曉峰學苑，從校內生中選出一批人投入永續教育訓鍊，提升他們跨域學習、發現問題和解決方案的能力。

高雄大學鼓勵教師設計課程模組並結合聯合國永續發展目標，按該校規畫，一個課程模組有三種課程，包括初階的基礎課程、進階的核心課程，以及具備整合特質、連結未來職涯發展的總整課程。108學年校方至多補助每模組15萬元，一年補助六組。

成功大學則架設「NCKU 2030」網頁，依序描述各學院對聯合國17項永續發展目標的貢獻。以第三項「健康與福祉」為例，目前仍有許多人遭受可預防疾病的折磨，成大醫學院一直在推廣各種案例，比如針對腸病毒致病機制、病毒學以及臨床處置進行系列研究，已成為世界上此領域的主要研究群。工程學院、社會科學學院和管理學院也將共同努力。