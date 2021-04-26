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輝創電子結盟高師大 研發加速自動車軟硬體系統優質化

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄師範大學校長吳連賞（右）與輝創電子公司總經理江世豐（左），代表簽訂「產學合作策略聯盟」。圖／高師大提供
高雄師範大學校長吳連賞（右）與輝創電子公司總經理江世豐（左），代表簽訂「產學合作策略聯盟」。圖／高師大提供

高雄師範大學校長吳連賞與輝創電子公司總經理江世豐，今天代表簽訂「產學合作策略聯盟」，將在人才培育、企業實習、跨領域教學合作及開設碩士專班等方向，進行密切、實質合作。

吳連賞說，高師大已轉型為培育最優質師資與社會多元人才的雙核心精緻綜合大學，近年來師生不論在產品研發或產學合作上，都有傑出表現。

校方表示，高師大科技學院中的軟體工程與管理學系、電子工程學系及電機工程學系，與輝創電子公司的專業領域相符。雙方已規畫共同推動及進行多項合作項目，包括邀請業師至本校授課、開創企業在職碩士專班、進行學生產業實習，積極進行多項產學合作計畫，預計涵蓋軟體開發優化、電機聯網控制、電子感測元件等相關應用領域。

江世豐指出，輝創電子是先進駕駛輔助系統創新解決方案的開發廠商，1983年於高雄創立公司，客戶群遍及世界各大知名車廠，為國內外自動車產業鏈的主要自動化元件供應廠商之一。所謂ADAS相當於自動駕駛等級三（SAE Level 3），也就是條件自動，系統操作的部分包括方向盤、加速、減速、與監控駕駛環境等，其他則為人為操作。而目前的主要產品為毫米波盲區偵測系統、智能鑰匙、自動點燈系統、抬頭顯示器、智慧駕駛輔助記錄器、電子後視鏡、車身控制模組／模塊、腳踢尾門感測器、電池管理系統等，其中車用防盜系統、停車輔助系統、車用攝像頭已成為國內外主要供應商。

高雄師範大學與輝創電子簽訂「產學合作策略聯盟」。圖／高師大提供
高雄師範大學與輝創電子簽訂「產學合作策略聯盟」。圖／高師大提供

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