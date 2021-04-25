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找回30年傳統 政大登山隊50周年復刻越野健行

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
政大登山隊為歡慶50周年，將舉辦一系列活動。圖／政大登山隊提供
政大登山隊為歡慶50周年，將舉辦一系列活動。圖／政大登山隊提供

政大登山隊已成立半個世紀，當初登山隊成立的隔年就舉辦「越野健行」活動，一辦就是30年，但這樣歷史悠久的傳統，卻一度中斷10多年，直至迄今，校友決定趁著政大登山隊成立50周年之際，重新復刻越野健行，除讓過去隊友重溫當年爬山美好回憶，也重新找回這項具有意義的傳統。

1981年公行系畢業校友、今年越野健行總召盧榮朗指出，政大登山隊於1971年成立，申請創立社團時，無奈發生清大山社的奇萊山難事件，5名學生死亡，學校為此反對登山社團的成立，但當時體育組設有一門登山課，又在背後大力支持，政大登山隊才順利成立，並成為大專院校唯一一個登山校隊。

畢業校友林純如表示，登山隊成立的隔年就舉辦越野健行，首辦活動就吸引逾百人參加，登山隊成立第5屆時，隊員人數高達300多位；登山隊每年3月29日青年節，趁著放假日舉辦越野健行邀請入會隊員及親友一同參加，連畢業的學長姐也會回來共襄盛舉，活動一辦就是30年。

盧榮朗表示，隨著時代演變，大家的運動習慣及社團宣傳模式改變，每年一次的越野健行傳統也一度中斷10多年，如今政大登山隊迎來成立50年的重大里程碑，決定要找回這項歷史悠久的傳統，儘管他已經畢業40年，仍自告奮努擔任總召，規畫設計在今年5月23日重新復刻越野健行。

林純如說，為慶祝50周年，登山隊規畫系列活動，越野健行為首波，屆時將從政大出發，一路行經救千宮、樟山寺、指南國小等，邀請現任及過去登山隊員、喜愛登山的民眾及政大周邊居民一同參與，回味過去與夥伴登山的悸動，以及加深學校與周邊鄰里情感；現任第100任隊長魯盛源說，近年因登山網美照吸引年輕人親近山林，儘管一開始初衷是為拍照打卡，但相信久了大家會真正感受爬山的美好及山中美景。

政大登山隊成立50周年，攻略各大山脈，圖為1991年隊員第一次挑戰中央山脈大縱走。圖／政大登山隊提供
政大登山隊成立50周年，攻略各大山脈，圖為1991年隊員第一次挑戰中央山脈大縱走。圖／政大登山隊提供
政大登山隊成立50周年，如今已傳接至第100屆，圖為100屆隊長魯盛源（左一）與隊員爬奇萊東稜。圖／政大登山隊提供
政大登山隊成立50周年，如今已傳接至第100屆，圖為100屆隊長魯盛源（左一）與隊員爬奇萊東稜。圖／政大登山隊提供

越野 政大

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