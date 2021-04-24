陽明交大今攜手台積電辦科技體驗營 陪學童玩程式桌遊

國立陽明交通大學今天首度和晶圓代工龍頭台積電合作作公益，有別於過往的產學技術合作，陽明交大服務學習中心媒合電機系學生與台積電晶圓12B廠員工，舉辦1日科技體驗營，陪伴南寮國小學生玩起程式桌遊，該套桌遊「海霸」是以海盜爭奪世界珍寶為故事主軸，能邊玩邊理解程式概念，讓學程式不再枯燥乏味，孩子都直呼新鮮。

陽明交大服務學習中心辦理服務學習課程已14年，讓學生在研究與學習之餘能回饋社會，也從「做中學」中學習獨立思考、團隊合作、問題解決、領導協調等核心能力。

陽明交大與台積電今天在新竹光復校區舉行科技體驗營，邀來南寮國小學童參與，早上先進行程式桌遊體驗，下午則前進台積電創新館參觀，由台積電志工導覽，以深入淺出方式了解積體電路在生活上的應用，與台積公司持續驅動科技進步的無限可能。