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成大學生考卷太難不爽扔卷飆罵 原PO：這是系上傳統

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
成功大學學生在YOUTUBE上傳一段標題為「成大學生考卷太難不爽寫直接丟助教還國罵」的影片。圖／翻攝自YOUTUBE
成功大學學生在YOUTUBE上傳一段標題為「成大學生考卷太難不爽寫直接丟助教還國罵」的影片。圖／翻攝自YOUTUBE

成功大學學生在YOUTUBE上傳一段影片，內容為一名學生考試提早交卷，不滿題目太難，將考卷揉成一團扔向助教，並飆國罵，有網友在底下留言「可悲」、「幹嘛罵助教，題目又不是他出的」，影片PO文者趕緊補充「這是我們系的傳統，當事人是演戲的啦」，呼籲大家當搞笑片看就好，不必太認真。

在影片中可以看到，一名男學生拿考卷下階梯，走向前方講台，穿著拖鞋的助教表示，之前即告知要考試，這次考試占成績5%，確定不繼續寫嗎？該學生則不滿說「那麼難誰會寫」，隨即將考卷揉成一團扔向助教，並飆粗話，罵完立刻轉身快步離開教室。助教被罵後仍顯得鎮定，馬上提醒大家繼續考試。

有網友看完影片留言說，「還好我沒有讀這個系，不然我一定被帶壞」、「怕爆 南部人都這麼派嗎」，不過也有人說「怎麼感覺是串好的，考試應該是不能錄影吧」。

影片PO文者擔心大家信以為真，在原本「成大學生考卷太難不爽寫直接丟助教還國罵」標題後又補充「串通好的」，表示這是系上傳統，當事人是演戲的，平常很認真唸書，不會做這種事情，大家當搞笑片就好了。

另外也有人補充說明指，影片中是某個系的迎新活動，被罵的助教是假的，為了騙新生，考試也是假的，聽說這個傳統好像沒了，所以想說紀念一下才發上來，大家不要太認真，不然考試的時候怎麼可能用手機拍。

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