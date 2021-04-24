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成大生不滿期中考太難！飆髒話揉考卷砸助教 背後隱情曝光了

聯合新聞網 / 綜合報導
男大生不滿考題太難，將考卷往助教砸，還罵髒話後負氣離場。 圖／取自YouTube
男大生不滿考題太難，將考卷往助教砸，還罵髒話後負氣離場。 圖／取自YouTube

成大爆出有一名學生認為考試題目太難，拿到考卷後不滿揉爛後往助教砸，甚至還大罵三字經後離場的畫面，讓不少網友看的瞠目咋舌，但事後解釋其實這一切都不是真的，只是2019年拍的迎新活動，故意串通好教授來騙新生的，也特別說「平常很認真唸書，不會做這種事情的」。

昨天23日有網友在「YouTube」發出以「成大學生考卷太難不爽寫直接丟助教還國罵」為題的影片，見到一名穿著花襯衫的男大生，在期中考試開始沒多久，就打算交卷，拿著考卷往講台走，助教則傻眼跟他說「同學，我們現在沒辦法提早交卷。」

男大生則表示不會寫，助教則回應暑假就有發信說要背，男大生仍反嗆「出這麼難誰會寫」，助教還繼續安撫說「這占5％，確定不繼續寫嗎？」，沒想到男大生突然暴氣，把考卷揉成一團後朝助教身上砸過去，罵一句髒話後就轉身離開考場，讓其他在場考生看傻眼。

男大生不滿考題太難，將考卷往助教砸，還罵髒話後負氣離場。 圖／取自YouTube
男大生不滿考題太難，將考卷往助教砸，還罵髒話後負氣離場。 圖／取自YouTube

影片曝光後網友也紛紛回應「太兇了吧，還好我沒讀這個系，不然我一定被帶壞」、「笑死腦羞喔」、「幹嘛罵助教，題目又不是他出的」、「real man」、「怕爆，南部人都這麼派嗎」。

不過事後原PO也解釋，其實這是2019年某科系的迎新活動，被罵的助教是假的，考試也是假的，是為了騙新生和教授串通好的，會突然發影片是因為聽說這個傳統好像沒了，所以為了紀念才發的，「大家不要太認真，不然考試的時候怎麼可能用手機拍，當事人是演戲的，平常很認真唸書」。

成大 大學生

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