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蔡英文宣示2050淨零碳排 學者批敷衍短期目標就有危機

朝打造太空國家隊目標邁進 火箭阿伯：加速培育系統工程人才

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
陽明交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信。記者潘乃欣／攝影
陽明交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信。記者潘乃欣／攝影

我國是全球第32個擁有自產衛星的國家，科技部擬定太空發展法草案，今舉行公聽會，出席的陽明交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信有「火箭阿伯」之稱，他呼籲教育部在大學成立航太系統工程研究所，招收碩、博士生，培養目前缺乏的系統工程人才，籌組太空國家隊。

吳宗信表示，太空經濟起飛，2019年全球產值達3600億美金。台灣若積極進軍，有望創造另一座護國神山。台灣的優勢是人才素質高，且產業鏈豐富、技術層次高。唯獨在硬體上缺乏國家級的火箭發射場，若能建立發射場，將提供大量太空元件測試，快速精進衛星相關技術。

多名學者表示，火箭發射場需長期經費支持。成功大學地球科學系教授林建宏指出，發射場經費能否永續很重要，若不可行，也可考慮和軍方合作。前太空中心主任張桂祥說，發射場的設施準備、人員訓練都要就定位，否則發生問題時，沒人知道問題在哪。

張桂祥也說，建置國家級發射場有另一功能，就是明確宣示國家做發射載具，是基於和平的使用用途，「不然就和北韓一樣，沒人相信該國在做衛星。」建置國家發射場，也意味政府要對發射場安全做擔保。

吳宗信說，人才培育更是發展太空的重要環節，台灣目前只有成大、逢甲大學、淡江大學有航太科系，且偏重培養航空人才，應開始積極培育太空人才。他呼籲教育部在大學成立航太系統工程研究所，招收碩、博士生，並積極與國家太空中心等單位合作。

吳宗信說，太空學問具跨領域特性，台灣培育人才應以系統工程為核心，貫穿火箭、衛星等不同領域，如航電次系統、推進次系統、輕量化結構、長距離通訊等，養出具有即戰力的年輕高級工程師。

吳宗信表示，太空中心也應提供一定研發經費，讓大學端發展小型探空火箭與方塊衛星，並輔以系統工程訓練，培育太空實作人才。

全球已有31國頒布太空法，科技部長吳政忠表示，「太空發展法草案」的目標是完備太空基礎建設，包括設置發射場等項目。太空發展法草案若通過，也表示政府將受規範，有責任投入太空人才培育。

火箭 教育部 太空

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