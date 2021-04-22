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政大加入全台最大大學系統 這2系首先開放跨校轉學

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台聯大系統由陽明交大、清大、中央大學、政大組成，全系統逾3000名專任教師、6萬名學生。圖／本報資料照片、中央大學提供
台聯大系統由陽明交大、清大、中央大學、政大組成，全系統逾3000名專任教師、6萬名學生。圖／本報資料照片、中央大學提供

政治大學申請加入由陽明交通大學、清華大學、中央大學組成的「台灣聯合大學系統」，政大台聯大副校長蘇蘅表示，政大與台聯大各校即將開放跨校選課，且大學部校際選課免繳學分費，最快110學年上路。另也規畫大學部轉學考共同招生，政大企管、資科兩系首先加入。

蘇蘅表示，政大已參與台聯大多項合作，包括今年5月的鋼琴社合辦音樂會、大學部轉學考共同招生、校際網路鏈結和國際合作交流。

蘇蘅指出，未來還有多項合作即將展開，最快110學年上路。包括台聯大系統跨校選課，且大學部校際選課免繳學分費，以及跨校雙主修、輔系。校際專車將開到政大、政大也將共享系統其他學校的圖書館資源。政大也參與台聯大的亞際文化研究國際碩士學位學程、跨領域神經科學博士學位學程。

大學系統已成趨勢，目前全國有七個大學系統，台聯大在政大加入後逾3000名專任教師、6萬名學生的大學系統，也是全台最大的大學系統。

另有成大、中興、中山、中正大學組成的「台灣綜合大學系統」，台北大學、北醫大、北科大、海洋大學組成的「台北聯合大學系統」，以及台大、台師大及台科大2015年成立的「台灣大學系統」。

政大 台聯 北醫大

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