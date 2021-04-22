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元智資傳系畢展「此刻變態」 從遊戲看世界
今年應屆畢業生畢業展即將展開，元智大學資訊傳播學系21日至23日，於該校5館3樓及6館1樓玻璃屋舉辦校內展，主題為「此刻變態」，校外展則於5月14日至17日在台北松山文創園區舉辦。
本屆作品含蓋4大領域，分別為互動體驗組、遊戲設計組、影視組以及行銷傳播組，展出作品共20件。元智大學資傳系主任鄧進宏表示，本次畢業展主題傳達畢業展是每位畢業生痴狂於某事，經歷努力追求、大膽狂放而留下的產物。
畢展作品中，互動體驗組作品「未來簡單市」希望讓大眾了解，台灣的招牌雖然給人繁瑣雜亂的印象，但富有「台灣味」的街道不一定負面；作品「非形之仿」透過機械裝置模仿水母水中的律動，打造沉浸式體驗；「牛牛ㄋㄟㄋㄟ」則是透過擠牛奶，暗示現今社會工作者付出的工時，並非能拿到相對應的報酬。
遊戲設計組作品「Mirrir xd」透過遊戲暗示，隨著科技日益發展，背後的資安問題也隨之而來；「CubeSide方塊邊境」讓玩家盡情在廣闊的世界中冒險，玩出屬於自己的風格。
VR遊戲組創作「島嶼浮游」呈現俱漫畫手繪感的美術風格，以台灣島的南部作為遊戲場景，探索台灣的特色建築。另一作品「夏洛特海底大冒險」是一款VR跑步機結合海底冒險的遊戲，玩家必須戴上VR頭盔潛入海底並躲開層層難關，將被奪走的琉埃石放回原本位置。
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