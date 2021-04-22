慶祝創校110周年 清大音樂系5月首登高雄衛武營

國立清華大學音樂系為慶祝清大創校110周年暨在台建校65周年，管弦樂團及合唱團150名師生將於5月1日首度前進高雄衛武營演出，連日來音樂系館相當熱鬧，大家無不為了即將到來的校慶音樂會加緊練習，今年連獲3項聲樂大獎的大三生陳亭屹也將在莫札特加冕彌撒曲擔綱獨唱，祝賀清華生日快樂。

清大指出，璀璨110-清華衛武營校慶音樂會將於5月1日晚上7點半在衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場，曲目包括蕭士塔高維契節慶序曲、莫札特加冕彌撒及德弗札克第九號新世界交響曲等。由音樂系講師楊宜真擔任合唱團指揮，並由現任廣藝愛樂管弦樂團常任指揮黃東漢指揮清華管弦樂團。

合唱團男中低音陳亭屹將在音樂會擔綱獨唱，他渾厚嗓音及爆發力令人驚艷，今年初還一連榮獲中華民國聲樂家協會2022年度新秀獎、台北南海扶輪社聲樂獨唱獎學金比賽首獎，以及聲協歌劇獎學金第4名，展現驚人實力，陳亭屹將首度在衛武營演出，他說，這是是他第1次參與大型編制的彌撒曲演唱，很興奮能與其他3位獨唱老師合作。

黃東漢觀察，音樂系在合校後加入了許多跨領域的學生，激發出的音樂火花更多元燦爛，念政治與法律出身的他他也分享「音樂講求邏輯，聲學也與物理、數學相關，我和學生下課後常以音樂為核心延伸討論各種問題，領域的界限並不存在。」