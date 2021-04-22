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慶祝創校110周年 清大音樂系5月首登高雄衛武營
國立清華大學音樂系為慶祝清大創校110周年暨在台建校65周年，管弦樂團及合唱團150名師生將於5月1日首度前進高雄衛武營演出，連日來音樂系館相當熱鬧，大家無不為了即將到來的校慶音樂會加緊練習，今年連獲3項聲樂大獎的大三生陳亭屹也將在莫札特加冕彌撒曲擔綱獨唱，祝賀清華生日快樂。
清大指出，璀璨110-清華衛武營校慶音樂會將於5月1日晚上7點半在衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場，曲目包括蕭士塔高維契節慶序曲、莫札特加冕彌撒及德弗札克第九號新世界交響曲等。由音樂系講師楊宜真擔任合唱團指揮，並由現任廣藝愛樂管弦樂團常任指揮黃東漢指揮清華管弦樂團。
合唱團男中低音陳亭屹將在音樂會擔綱獨唱，他渾厚嗓音及爆發力令人驚艷，今年初還一連榮獲中華民國聲樂家協會2022年度新秀獎、台北南海扶輪社聲樂獨唱獎學金比賽首獎，以及聲協歌劇獎學金第4名，展現驚人實力，陳亭屹將首度在衛武營演出，他說，這是是他第1次參與大型編制的彌撒曲演唱，很興奮能與其他3位獨唱老師合作。
黃東漢觀察，音樂系在合校後加入了許多跨領域的學生，激發出的音樂火花更多元燦爛，念政治與法律出身的他他也分享「音樂講求邏輯，聲學也與物理、數學相關，我和學生下課後常以音樂為核心延伸討論各種問題，領域的界限並不存在。」
清華大學音樂系主任張芳宇說，竹教大音樂系在2017年與清華大學合校後，學生素質提升，樂團的轉變與成長十分顯著。她也特別感謝清華校友總會理事長蔡進步及南部校友會會長吳林茂及校友們的大力支持，助學弟妹完成大型售票演出的心願，校慶音樂會購票資訊。
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