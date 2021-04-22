全國首例！ 台師大111年起每學期改16周 擬年底放寒假

台灣師範大學今天宣布調整下學年行事曆，相較往年，開學日將提前至今年9月1日，12月底就期末考、放寒假。同屬台灣大學系統的台灣大學、台灣科技大學也各自通過校內會議，三校同步實施，將是大學首度與全國中小學同一周開學。

台師大上學年調整上課周數為16+2周，並經台灣大學系統協定，延續至110學年。台師大教務長劉美慧表示，積極朝111學年度調整每學期上課16周的方向規畫，將有利於接軌國際學制，強化學生自主學習能力，成為台灣高等教育創舉。校方研議推動第三學期，讓學習規畫更有彈性。

劉美慧表示，因應提早開學日與周數縮減政策，台師大也提早考試時程，並取消兩天校際活動日，春假連續假期將恢復為四天。同時，為落實16+2周，台師大也將期末考日期設在第16周，確保該周教師可結算學期成績，最後兩周由教師提供學習指引，學生進行自主學習，即所謂「+2」周。

另外，劉美慧表示，期中與期末考試日期都提前兩周，如第一學期期中考試為10月20至26日、期末考試為12月15至21日；第二學期期中考試為明年4月6至12日、期末考試為明年5月30至6月3日。

畢業典禮也從往年第16周提前至第14周，預計於明年5月21日舉行，而選課日程也跟著調整。第二學期一階段選課在明年1月5日學期結束前就開始，從1月3日至6日，為期四天。

劉美慧表示，這些改革是期待課程精簡深化，同時透過規畫第三學期，讓學生多與業界連結、參加企業實習，或到海外交換、打工，甚至規畫提早畢業。

台師大表示，我國大學每學期長達18周，比許多國家的15周長。去年曾因疫情延後兩周開學，但維持原時間放暑假，就是率先試行16周，校內師生普遍持正面態度。

不過，台師大說，校內僑生先修部不受大學部提早開學影響，開學日仍維持9月16日與明年2月21日。因此僑生先修部春季班與秋季班相關時程，如宿舍入住、新生註冊等仍與往年相似，並無太大差異。