讀牙醫系3年嘆想重考財金 網一見「雄厚背景」：不用讀了

近日學測成績公布後，各科系的熱門程度再次成為發燒話題，其中有民眾發現，牙醫學系似乎「越來越夯」，甚至許多頂大生都放棄高學歷，只為當上牙醫。不過，一名就讀牙醫系的大三生卻透露，自己讀得非常痛苦，想轉換跑道報考財金系，然而大批網友在看了這名學生的背景後，歪樓直呼「根本不用讀了」。

一位就讀台北醫學大學牙醫系的學生在「Dcard」發文表示，自己目前已經大三，但在系上實在找不到讀書興趣，每天都「讀得很痛苦」，根本不想背一堆專有名詞，導致許多科目都被當掉，因此他正在考慮是否要休學放棄牙醫，重考台大財金系。

對於報考財金系的原因，該學生提到，一方面他對財金確實較有興趣，也認為自身能力可行；另一方面則是因為自己已經擁有兩間公司，營業額也都穩定成長當中，評估下來未來賺的錢基本上不會低於牙醫的薪水，但畢竟大三休學重考仍需深思熟慮，他才發文尋求網友建議。

該文一出，許多網友看到原PO背景後，紛紛直呼「都有一定的經濟來源了，還要考慮什麼」、「有錢人讀興趣就好了」、「兩間公司還想要讀書？這種堅持我佩服」、「其實你可以考慮直接休學」、「不用讀了好嗎」等；也有人認真建議「中途放棄有點可惜，有興趣可以去唸研究所」、「重考吧，顧生活品質比較重要」、「有兩間公司讀牙醫幹嘛，專心去管理公司」。

此外，有部分民眾質疑「不相信有兩間公司或是有能力上牙醫系的，會問這種蠢問題」、「反串，下去」、「假詢問真炫耀」等，原PO也出面回應，澄清自己並非富二代，也沒有任何炫耀意味，而是真心發問；至於有在經營公司仍進學的原因，原PO說明，他認為有學歷還是會加分，和客戶和合作對象對話時也更有說服力。