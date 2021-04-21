快訊

過失致死刑責太低？政院擬通過「李義祥條款」：最重判10年

超跑小牛撞大牛！國道3車追撞 超跑維修費百萬起跳

讀牙醫系3年嘆想重考財金 網一見「雄厚背景」：不用讀了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名就讀牙醫學系的大三生透露想轉換跑道，重考台大財金系，引起網友討論。 示意圖／ingimage
一名就讀牙醫學系的大三生透露想轉換跑道，重考台大財金系，引起網友討論。 示意圖／ingimage

近日學測成績公布後，各科系的熱門程度再次成為發燒話題，其中有民眾發現，牙醫學系似乎「越來越夯」，甚至許多頂大生都放棄高學歷，只為當上牙醫。不過，一名就讀牙醫系的大三生卻透露，自己讀得非常痛苦，想轉換跑道報考財金系，然而大批網友在看了這名學生的背景後，歪樓直呼「根本不用讀了」。

一位就讀台北醫學大學牙醫系的學生在「Dcard」發文表示，自己目前已經大三，但在系上實在找不到讀書興趣，每天都「讀得很痛苦」，根本不想背一堆專有名詞，導致許多科目都被當掉，因此他正在考慮是否要休學放棄牙醫，重考台大財金系。

對於報考財金系的原因，該學生提到，一方面他對財金確實較有興趣，也認為自身能力可行；另一方面則是因為自己已經擁有兩間公司，營業額也都穩定成長當中，評估下來未來賺的錢基本上不會低於牙醫的薪水，但畢竟大三休學重考仍需深思熟慮，他才發文尋求網友建議。

該文一出，許多網友看到原PO背景後，紛紛直呼「都有一定的經濟來源了，還要考慮什麼」、「有錢人讀興趣就好了」、「兩間公司還想要讀書？這種堅持我佩服」、「其實你可以考慮直接休學」、「不用讀了好嗎」等；也有人認真建議「中途放棄有點可惜，有興趣可以去唸研究所」、「重考吧，顧生活品質比較重要」、「有兩間公司讀牙醫幹嘛，專心去管理公司」。

此外，有部分民眾質疑「不相信有兩間公司或是有能力上牙醫系的，會問這種蠢問題」、「反串，下去」、「假詢問真炫耀」等，原PO也出面回應，澄清自己並非富二代，也沒有任何炫耀意味，而是真心發問；至於有在經營公司仍進學的原因，原PO說明，他認為有學歷還是會加分，和客戶和合作對象對話時也更有說服力。

牙醫 台大 科系 富二代 Dcard

延伸閱讀

小一數學考卷打敗一票家長 爸媽哀號變文盲「根本連題目都看不懂」

公司沒有LINE群組！他怨上班沒歸屬感 網卻大讚：夢幻產業

嫌月費500太貴…想勸長輩退訂「第四台」 網曝1功能：根本超值

多所頂大生「重考醫牙」名單驚見UCLA 他嘆：台灣教育怎麼了？

相關新聞

讀牙醫系3年嘆想重考財金 網一見「雄厚背景」：不用讀了

近日學測成績公布後，各科系的熱門程度再次成為發燒話題，其中有民眾發現，牙醫學系似乎「越來越夯」，甚至許多頂大生都放棄高學歷，只為當上牙醫。不過，一名就讀牙醫系的大三生卻透露，自己讀得非常痛苦，想轉換跑道報考財金系，然而大批網友在看了這名學生的背景後，歪樓直呼「根本不用讀了」。

農委會畜試所與宜蘭大學簽訂MOU 雙方合作緣起近半世紀

農委會畜產試驗所（以下略稱畜試所）與國立宜蘭大學20日簽訂MOU合作備忘錄，雙方的合作由單點的協助，提昇至全面的合作。吳...

和春技術學院停招 校方提訴願

高雄和春技術學院列入專案輔導學校多年，教育部昨天指出，今年二月發函要求該校一一○學年全部停招，並要求學校保障現有六八八名...

教育部2030年拚增40所雙語大學 全英語授課達8成以上

蔡英文總統宣示2030雙語國家政策，教育部宣布今年9月啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」，目標是2030年至少40所大專...

60年的依戀！中山大學復刻余光中故居場景楓樹上刻YLM

中山大學為紀念「永遠的鎮校之寶」詩人余光中辭世3周年，即日起至5月19日在圖書館推出「無鞍騎士頌─余光中與臺灣現代藝術特...

和春110學年停招 校長：近兩年註冊率都逾六成已提訴願

和春技術學院被列入專案輔導學校多年，教育部經發函要求110學年度停招，校長林裕益今天回應，為維護學生受教及教師權益，學校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。