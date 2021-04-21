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農委會畜試所與宜蘭大學簽訂MOU 雙方合作緣起近半世紀

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
宜蘭大學校長吳柏青（右）與農委會畜產試驗所所長黃振芳代表簽定MOU。圖／畜試所提供
宜蘭大學校長吳柏青（右）與農委會畜產試驗所所長黃振芳代表簽定MOU。圖／畜試所提供

農委會畜產試驗所（以下略稱畜試所）與國立宜蘭大學20日簽訂MOU合作備忘錄，雙方的合作由單點的協助，提昇至全面的合作。吳柏青校長與黃振芳所長在雙方簽定MOU後均對未來合作抱持相當的期待，期許日後雙方除對畜產教育、訓練及推廣業務外，也將加強各方面的合作。

畜試所是國內唯一畜產研究公務機關，宜蘭大學則為位於台灣東北部的國立大學，身兼台灣東北部及東部的農業高等教育及研究的重責。畜試所黃振芳所長指出，雙方合作關係己有很長的一段時間，畜試所早在民國62年在宜蘭縣設有養鴨中心，即開始與宜蘭大學前身的宜蘭農專有合作，至今宜蘭大學與養鴨中心改制的宜蘭分所合作更為深入，包括同仁進入宜蘭大學攻讀碩、博士學位，雙方合作如番鴨檢定選育的產學合作計畫等。

雙方會再確定簽立MOU，主要是今年1月22日宜蘭大學校長吳柏青博士率一級主管蒞臨畜試所參訪後，確定雙方未來的合作關係，1. 畜產試驗所與宜蘭大學的畜產研究經驗、互訪與技術交流；2. 合組研究團隊爭取各部會大型計畫，進行畜產等相關試驗研究；3. 進行雙方圖書期刊、學術著作及教學研究成果等學術資料交流；4. 雙方因研究、教育及推廣需要所使用的活動場地得予優惠。畜試所與宜蘭大學簽訂MOU之後，讓雙方的接觸由單純的研究開始，邁向全面性的合作，朝向畜試所、宜蘭大學及畜牧產業三贏的目標前進。

宜蘭大學校長吳柏青（右）與農委會畜產試驗所所長黃振芳代表簽定MOU。圖／畜試所提供
宜蘭大學校長吳柏青（右）與農委會畜產試驗所所長黃振芳代表簽定MOU。圖／畜試所提供

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