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台中榮總與陽明交通大學攜手 發展人工智慧醫療應用

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總與國立陽明交通大學簽署合作計畫備忘錄，攜手合作發展人工智慧AI醫療應用，邁向造福人類的新里程碑。圖／台中榮總提供
台中榮總與國立陽明交通大學簽署合作計畫備忘錄，攜手合作發展人工智慧AI醫療應用，邁向造福人類的新里程碑。圖／台中榮總提供

台中榮總今天說，台中榮總院長陳適安與國立陽明交通大學校長林奇宏簽署合作計畫備忘錄，攜手合作發展人工智慧AI醫療應用，邁向創造福人類的新里程碑。

林奇宏說，陽明交大為頂尖的研究型大學，陽明為醫學教育改革的先驅者，培育醫牙藥護、生命科學、生醫工程、醫學人文等研究領域優秀人才，在高齡長照、腫瘤、腦科學、醫學工程等有深厚基礎；交大在電子、資通訊與管理、科學與工程等領域為台灣領導者，20年前發展著手發展生醫資訊、生醫材料、生醫電子、生醫科學等生醫領域。

林奇宏指出，台中榮總有很多AI與智慧醫療研究發展主題，AI推動與數據資料庫收集與管理機制令人驚艷，因此盤點校內智慧醫療技術，與中榮合作，規劃課製化AI進階班教學課程、培育更多醫師就讀AI碩博士班，打造智慧醫療的創新生態。

陳適安說，透過與陽明交通大學簽署合作備忘錄，雙方在醫療大數據、發展人工智慧醫療、精準醫學和精準健康等領域研究與應用共同合作，爭取整合型大型計畫、推動產學合作與產業開發、智慧醫療相關的人才培訓、實作、實習與推薦聘任用、共享研究與教學資源。

陳適安指出，中榮在前院長許惠恒院長帶領推動「一部一科一室一AI專案」，已培訓100多名員工取得AI結業證書，他上任後，立即盤點全院各醫療行政科室AI專案，成立智慧醫療委員會，將持續深耕與積極推展人工智慧運用於醫療領域，特別期待於基因人工智慧能有突破性的發展。

他認為，掌握人工智慧發展趨勢，積極培育人才，選定主題，和學界、科技產業合作，快速展現成果，透過人工智慧的運用改變醫療行為，不斷提升醫療品質，造福民眾。

台中榮總院長陳適安（右）與國立陽明交通大學校長林奇宏（左）簽署合作計畫備忘錄，攜手合作發展人工智慧AI醫療應用，邁向造福人類的新里程碑。圖／台中榮總提供
台中榮總院長陳適安（右）與國立陽明交通大學校長林奇宏（左）簽署合作計畫備忘錄，攜手合作發展人工智慧AI醫療應用，邁向造福人類的新里程碑。圖／台中榮總提供

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