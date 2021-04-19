首創以探空氣球升空傳遞 全大運聖火今飛越中央山脈
今年全國大專校院運動會聖火今天從台南的孔廟、武廟點燃後，再以LED燈的形式由探空氣球送到高空，完成不一樣的聖火點燃儀式。
升空儀式今天在主辦學校成功大學舉行，成大校長蘇慧貞表示，成大睽違40年再度舉辦全大運，特別融合科技與文化，將全大運聖火以探空氣球送上太空。
成大表示，1976年蒙特婁奧運曾經將聖火的熱能轉換成訊號，用衛星從歐洲傳遞至北美，2014年索契奧運把聖火的火炬帶到太空，但沒有點燃聖火，成大的創意團隊這次結合兩屆奧運的優點，來執行這次的探空科技，把實體的聖火，轉成電子聖火，裝載在探空氣球上，送上30公里高空。
成大指出，成大探空氣球團隊由物理系副教授陳炳志與地科系教授林建宏共同帶領，結合全球大氣風場模式預測、GPS定位等科學技術，將110全大運聖火轉化為LED智慧聖火，搭載探空氣球與台灣航太領導漢翔航空製作的T700航太級太空許願卡，讓國家、學術研究、運動選手、未來主人翁等各界代表的祈願與祝福，冉冉升空，飛越中央山脈，預計降落台東花東縱谷後定位回收。
聖火除了升空之外，4月20日至5月8日將進行環台路跑，歷時19天，總長1168公里，經過30所大學，造訪19個縣市，出動5個梯次、60位跑者、10位自行車騎士。
台南市長黃偉哲今天也參加了這場儀式。市府表示，全大運將於5月14日至18日展開一連串的賽事，賽事期間也提供隊職員交通優惠及免費參觀古蹟等方案，邀請大家一同來欣賞精彩的賽事，也一起來遊台南，體驗美食饗宴兼具文化氣息的城市。
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