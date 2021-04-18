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元智大學資訊管理系學生 獲崇越行銷大賞優良獎

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
元智大學資訊管理系聯合其他校系學生，由資管系教授袁鳳清指導學生郭因倫、蕭怡君、陳佩妤、邱欣慧、陳正祐參賽提案，自全國公私立大專院校眾多作品中脫穎而出，入選15隊決賽，榮獲行銷企畫優良獎。圖／元智大學提供
元智大學資訊管理系聯合其他校系學生，由資管系教授袁鳳清指導學生郭因倫、蕭怡君、陳佩妤、邱欣慧、陳正祐參賽提案，自全國公私立大專院校眾多作品中脫穎而出，入選15隊決賽，榮獲行銷企畫優良獎。圖／元智大學提供

台灣產業結構轉型為服務經濟，極需培育創新型行銷企畫人才。有行銷學界奧斯卡之稱的第六屆「TSC崇越行銷大賞」日前進行決賽，元智大學資訊管理系聯合其他校系學生，由資管系教授袁鳳清指導學生郭因倫、蕭怡君、陳佩妤、邱欣慧、陳正祐參賽提案，自全國公私立大專院校眾多作品中脫穎而出，入選15隊決賽，榮獲行銷企畫優良獎。

「TSC崇越行銷大賞」鼓勵全國各大學行銷、管理等相關系所的大專院校在學生透過行銷企畫競賽過程，發揮行銷創意思考與團隊創意發想，解決企業實際面對的問題。

袁鳳清表示，這次學生透過4個面向為企業提供行銷理念，包括從網路與實體層面增加安永心食館的知名度；透過不同活動設計，吸引遊客前往企業體驗；以活動方式促進遊客對企業的了解，並於企業消費；藉由規畫路線的安排，提供遊客建議的玩法。

袁鳳清說，這次比賽由元智資訊管理學系學生郭因倫主導，首次參賽就入圍決賽並獲獎，實屬不易，因為參賽資格必須團隊2分之1以上的參賽者通過行銷能力檢定，且參賽學生還包括碩博士與在職學生。袁鳳清說，參賽學生藉由參賽訓練創意思考及行銷企畫能力，能讓學生提早與實務接軌。

元智

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