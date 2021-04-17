快訊

直播／最後的道別！菲立普親王喪禮具軍事色彩 哈利威廉皆到場

文化大學女學生傳遭攻擊 北市警加強安維

中央社 / 台北17日電

中國文化大學驚傳有女大生遭男子攻擊，校方表示，經查為有身心狀況的陳姓退學生。北市警方今天指出，尚未接獲報案，但已主動接洽校方，若有違法情事將依法偵辦，並加強安維。

社群平台Dcard有網友指出，一名文化大學女大生15日凌晨在校內被一名男子丟擲裝有物品的黑色袋子。校方今天表示，攻擊者是退學生，身心狀況較為特殊，已會同社工單位提供輔導措施。

對此，台北市警察局士林分局下午也發布新聞稿表示，轄下山仔后派出所得知此事後，已迅速和校方接洽，並請校方協助找尋這名女大生，以還原事發經過。

另，警方也已鎖定涉案男子身分，若經查有違法情事，將依法偵辦，絕不姑息。

士林分局指出，山仔后派出所迄今尚未接獲女大生報案，經詢校方也稱尚未接獲此案陳情，已請校方積極聯絡女大生至派出所說明，以釐清案情並依法處理。

士林分局表示，文化大學校內安全維護為山仔后派出所巡邏重點，每天24小時都派員於校區防制不法情事發生，且平時也都有和校方建立聯繫窗口。

文化大學 北市 警察

延伸閱讀

文大女學生遭攻擊！爆出犯嫌是著名怪人 警方要追查

霸佔K中、破壞環境…文大怪人現攻擊性？網嚇曝遭「舉鋸」問：要去哪

聖約翰女大生海邊抓螃蟹漲潮受困 消防隊緊急出動

政大博士生是狼 在宿舍頂樓架攝影機隔空偷拍女宿換衣

相關新聞

文化大學女學生遭怪人「夜襲」 學生憂長榮事件重演

有學生上Dcard發文，一名文化大學女性友人遭「文大怪人」拿著裝有雜物的黑色袋子朝她丟去，讓她跌倒多處擦傷。文章一出，不...

文大女學生遭攻擊！爆出犯嫌是著名怪人 警方要追查

社群平台Dcard傳出中國文化大學一名女學生凌晨買完宵夜回到校內遭一名男子攻擊，男子持不明黑色袋子朝女學生丟，害女學生跌...

文化大學傳學生遭男子攻擊 校方查出嫌犯是退學生

社群平台Dcard有網友指出，一名中國文化大學女大生凌晨在校內，被一名男子丟擲裝有物品的黑色袋子。校方表示，攻擊者是退學...

霸佔K中、破壞環境…文大怪人現攻擊性？網嚇曝遭「舉鋸」問：要去哪

校園安全很重要，必須高度重視。一名文化女大生15日凌晨買宵夜時，遇到了學校中「著名怪人」，結果被他用黑色袋子襲擊，導致她跌倒，身上有許多擦挫傷，也指出這個人長期有怪異行徑，學校一開始有處理，但後面卻漠視了，希望能有人重視這個問題，避免憾事再度發生。

獨招新住民 僅3成大學「試水溫」

外籍新住民入籍為我國國民後，升大學比照國人要參加升學考試，反而比未入籍時難度高。教育部去年十二月訂頒「新住民就讀大學辦法...

助攻學習歷程 頂大家教需求增

新課綱上路，學習歷程檔案對學生、家長來說都是新名詞，課綱產業鏈不僅在補教界發酵，根據1111家教網調查，家長端對家教需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。