文化大學女學生傳遭攻擊 北市警加強安維

中國文化大學驚傳有女大生遭男子攻擊，校方表示，經查為有身心狀況的陳姓退學生。北市警方今天指出，尚未接獲報案，但已主動接洽校方，若有違法情事將依法偵辦，並加強安維。

社群平台Dcard有網友指出，一名文化大學女大生15日凌晨在校內被一名男子丟擲裝有物品的黑色袋子。校方今天表示，攻擊者是退學生，身心狀況較為特殊，已會同社工單位提供輔導措施。

對此，台北市警察局士林分局下午也發布新聞稿表示，轄下山仔后派出所得知此事後，已迅速和校方接洽，並請校方協助找尋這名女大生，以還原事發經過。

另，警方也已鎖定涉案男子身分，若經查有違法情事，將依法偵辦，絕不姑息。

士林分局指出，山仔后派出所迄今尚未接獲女大生報案，經詢校方也稱尚未接獲此案陳情，已請校方積極聯絡女大生至派出所說明，以釐清案情並依法處理。

士林分局表示，文化大學校內安全維護為山仔后派出所巡邏重點，每天24小時都派員於校區防制不法情事發生，且平時也都有和校方建立聯繫窗口。