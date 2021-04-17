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霸佔K中、破壞環境…文大怪人現攻擊性？網嚇曝遭「舉鋸」問：要去哪

聯合新聞網 / 綜合報導
女大生凌晨買宵夜時，被文化著名人物丟袋子攻擊。 圖／Dcard
女大生凌晨買宵夜時，被文化著名人物丟袋子攻擊。 圖／Dcard

校園安全很重要，必須高度重視。一名文化女大生15日凌晨買宵夜時，遇到了學校中「著名怪人」，結果被他用黑色袋子襲擊，導致她跌倒，身上有許多擦挫傷，原po指出這個人長期有怪異行徑，學校一開始有處理，但後面卻漠視了，希望能有人重視這個問題，避免憾事再度發生，對此文化大學也做出回應，表示會重視校園安全性。

一名大學生在「Dcard」發文指出，事情發生在15日凌晨，女生朋友去買宵夜，看到了文化大學「著名怪人」正在爬大典館窗戶，她經過那人附近時，男子開始大吼大叫，把一個裡面有裝東西的黑色袋子往朋友身上丟去，結果正中背部，她往前跌倒，身上因此有許多擦挫傷。

原po表示這個人是文化大學很著名的怪人，學校一開始有處理但到後面卻漠視不管了，因為這個人有攻擊人的行為，因此希望有人能重視這件事，避免有憾事再度發生，也呼籲文化大學同學「夜晚請注意自身安全。」

也有人提到自己經驗，「我在這學期開學前一天晚上大概9點，經過24K（24小時讀書中心）時，該名男子拿著鋸子在做木工，快步經過後，他舉著鋸子，鋸齒狀那邊朝著我問，這麼晚了，想要去哪？」，她嚇得快速跑開。

其他人也說該名男子很多案例，像是佔教室睡覺、唱歌甚至還會破壞教室環境，不過也有學生指出，他其實是善良的，會幫忙阿姨丟垃圾，系上有搬展架也會跑來幫忙，也表示自己沒有惡意，但是所有人都很怕他，不知道該怎麼跟大家相處，他很怪但覺得並沒有惡意。

文大怪人是校園知名人物，常常會霸佔教室、K中位置。 圖／Dcard
文大怪人是校園知名人物，常常會霸佔教室、K中位置。 圖／Dcard

對此，文化大學學務長李亦君說，文大很重視校園安全學生輔導，昨日中午知悉該起事件，但仍無法確認是哪位特定人士攻擊女學生，也無法掌握女學生身份，昨已透過宿舍群組希望找到女學生，今天會先進行校安通報，若有後續會再補報，並表示會再次向師生宣導夜間校園安全性，若有遇到奇特的情況，或是不安全的感受可直接跟教官、校警隊聯繫。

文化大學

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