與台灣睽違18年 亞大現代美術館舉辦丁衍鏞回顧展
亞洲大學現代美術館今舉辦「勁筆野色—丁衍鏞回顧展」，為了這項展出，館方特別攜手香港中文大學文物館、香港中文大學藝術系、香港大學美術博物館，以及集結港台兩地收藏家，才得以匯集丁衍鏞的150件作品，展現其精彩不凡的一生精華之作。
亞大創辦人蔡長海形容這此次的展出：「是台灣近20年的大展，很具有時代價值」亞大校長蔡進發亦說，丁衍鏞的作品現了在東西文化撞擊下創新的意義，與「亞洲大學唯一不變的，是天天在變，求新求變求好」的立校精神一致 。
為了這次的展出，館方也特別邀請國光劇團一線小生趙揚強和花旦劉珈后，在揭幕典禮上演出經典崑曲牡丹亭遊園驚夢，以呼應丁衍鏞的「霸王別姬」、「八仙祝壽」等作品。
美術館館長潘𥛮指出，丁衍鏞生前曾在中國大陸、香港、法國、美國、日本以及澳洲等地辦展，台北國立歷史博物館2003年亦曾展出他的作品，這次是睽違18年之後，再次在台灣展出。
他說，潘𥛮說，20世紀初，中國藝壇面臨現代化革新與傳統傳承的困境，丁衍鏞曾說：「我很想把中國畫的線條和墨法用到西法畫上」他以西畫為媒材佐以水墨為韻味，成為戰後融會東西、貫古通今的偉大藝術家。
潘𥛮說，館方根據丁衍鏞創作歷程，將其劃分為6展區，作品包含水墨、油畫到篆刻，主題則有人物、靜物、風景等，題材多元而豐富，充份展現傳統與創新的精神。展期至10月3日，歡迎大家前往。
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