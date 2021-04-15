亞洲唯一 ！清大15件作品 登入國際虛擬實境藝術盛會

國立清華大學藝術學院學士班及跨院碩博班「科技藝術組」學生的15件科技藝術作品，近期登上法國拉瓦勒（Laval Virtual）虛擬實境展舉辦的國際數位藝術節，成為亞洲唯一受邀參展的大學，今、明兩天只要登入虛擬世界展場中的清華大學館，就可看到插座中跑出數位生物、二維條碼變成鐵窗窗花等令人驚艷的科技藝術作品。

法國拉瓦勒虛擬實境展創始於1999年，是歐洲第一個虛擬及擴增實境的科技展，每年展出最具話題及創新性的技術與設備，4年前開辦名為「真實/虛擬」(Recto VRso)的國際數位藝術節，邀請全球藝術家以虛擬及擴增實境技術展現藝術創作。

受新冠疫情衝擊，這項國際數位藝術節去年起由實體改為線上進行，主辦單位在一個月內就創造出一個虛擬世界，邀請藝術家及頂尖大學的科技藝術學生盡情揮灑創意。清大今年首度獲邀，在拉瓦勒3D虛擬世界設立了一座清大館，與法國、加拿大、奧地利等國大學一同展出科技藝術作品。

清大指出，前年特邀原任教於法國巴黎第八大學、專長數位創意的藝術家陳珠櫻回台，擔任校內藝術學院學士班主任。她與助理教授潘正育共同帶領20名學生，籌畫15件科技藝術作品參展。

清大藝術學院學士班大二生黃紀虹創作的「數位生物」，呈現出她想像中從插座裡跑出來的許多生物，只要將平板、手機靠近插座，就能看見它們。

黃紀虹介紹，高挑的「點燈人」有些駝背，修長手臂提著一盞燈，就好像路燈照亮世界；「趨光者」總有一隻小跟班，代表追隨他人的人們；「開拓者」借用了魚的形象，象徵游移中的人；而「努力家」不像其他生物埋伏在插座周圍，他自己搬運電池，不受插座限制。

「來日綺窗前」的創作者是藝術學院學士班大二生林子妍，她平日喜歡觀察巷弄間的窗花與房屋擺設，想像裡面住著甚麼樣的人，所以把窗花變成QR code，將日常中對巷弄街坊的觀察，投射在一格格窗間，帶觀眾一點一滴拼湊出內部的世界。

這15件充滿創意的科技藝術作品不僅在線上展出，今天起也以「科技藝術校園展 - 2021日常‧非常」之名在清大南大校區竹師藝術空間二館實體展出至5月1日。