快訊

徐乃麟又怒了！ 髒話飆罵博恩「我錯了嗎」

丹麥停打AZ疫苗…我接種是否調整？ 指揮中心14時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞洲唯一 ！清大15件作品 登入國際虛擬實境藝術盛會

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
清華大學首度獲邀在拉瓦勒3D虛擬世界設立了一座清華大學館。圖／清大提供
清華大學首度獲邀在拉瓦勒3D虛擬世界設立了一座清華大學館。圖／清大提供

國立清華大學藝術學院學士班及跨院碩博班「科技藝術組」學生的15件科技藝術作品，近期登上法國拉瓦勒（Laval Virtual）虛擬實境展舉辦的國際數位藝術節，成為亞洲唯一受邀參展的大學，今、明兩天只要登入虛擬世界展場中的清華大學館，就可看到插座中跑出數位生物、二維條碼變成鐵窗窗花等令人驚艷的科技藝術作品。

法國拉瓦勒虛擬實境展創始於1999年，是歐洲第一個虛擬及擴增實境的科技展，每年展出最具話題及創新性的技術與設備，4年前開辦名為「真實/虛擬」(Recto VRso)的國際數位藝術節，邀請全球藝術家以虛擬及擴增實境技術展現藝術創作。

受新冠疫情衝擊，這項國際數位藝術節去年起由實體改為線上進行，主辦單位在一個月內就創造出一個虛擬世界，邀請藝術家及頂尖大學的科技藝術學生盡情揮灑創意。清大今年首度獲邀，在拉瓦勒3D虛擬世界設立了一座清大館，與法國、加拿大、奧地利等國大學一同展出科技藝術作品。

清大指出，前年特邀原任教於法國巴黎第八大學、專長數位創意的藝術家陳珠櫻回台，擔任校內藝術學院學士班主任。她與助理教授潘正育共同帶領20名學生，籌畫15件科技藝術作品參展。

清大藝術學院學士班大二生黃紀虹創作的「數位生物」，呈現出她想像中從插座裡跑出來的許多生物，只要將平板、手機靠近插座，就能看見它們。

黃紀虹介紹，高挑的「點燈人」有些駝背，修長手臂提著一盞燈，就好像路燈照亮世界；「趨光者」總有一隻小跟班，代表追隨他人的人們；「開拓者」借用了魚的形象，象徵游移中的人；而「努力家」不像其他生物埋伏在插座周圍，他自己搬運電池，不受插座限制。

「來日綺窗前」的創作者是藝術學院學士班大二生林子妍，她平日喜歡觀察巷弄間的窗花與房屋擺設，想像裡面住著甚麼樣的人，所以把窗花變成QR code，將日常中對巷弄街坊的觀察，投射在一格格窗間，帶觀眾一點一滴拼湊出內部的世界。

這15件充滿創意的科技藝術作品不僅在線上展出，今天起也以「科技藝術校園展 - 2021日常‧非常」之名在清大南大校區竹師藝術空間二館實體展出至5月1日。

想一窺「真實/虛擬」(Recto VRso)國際數位藝術節的精彩作品嗎？只要登入 https://laval.digifactory.fr/ticketing-0/recto-vrso-april/informations-visiteur，可免費註冊創造一個代表自己的虛擬人物進入展場，享受阿凡達式的沈浸式體驗。

清華藝術學院學士班主任陳珠櫻（前中）指導學生創作科技藝術作品。圖／清大提供
清華藝術學院學士班主任陳珠櫻（前中）指導學生創作科技藝術作品。圖／清大提供
黃紀虹拿起平板掃描插座，就出現許多虛擬生物。圖／清大提供
黃紀虹拿起平板掃描插座，就出現許多虛擬生物。圖／清大提供
林子妍創作的「來日綺窗前」把窗花變成QR code。圖／清大提供
林子妍創作的「來日綺窗前」把窗花變成QR code。圖／清大提供

清大 藝術作品 法國

延伸閱讀

文心藝所 米里亞姆‧卡恩藝術裡的靈光

《讀衣》藝術時尚跨界展最終回 超強陣容帶來完美收尾

LV家具家飾藝術Objets Nomades展覽 貴賓預約製4月20日登場

NFT數碼藝術時代的來臨 將帶來藝術經紀制度的變革

相關新聞

這校老師太扯了！ 讓38名學生輪流用12根針扎針採血

宜蘭某健康管理專科學校聘請一名胃腸肝膽科女醫師授課，竟傳出該醫師讓全班學生輪流使用12根針，互相扎針採血驗血型，有學生覺...

亞洲唯一 ！清大15件作品 登入國際虛擬實境藝術盛會

國立清華大學藝術學院學士班及跨院碩博班「科技藝術組」學生的15件科技藝術作品，近期登上法國拉瓦勒（Laval Virtu...

聯大有「夜市」了！校內開辦學生市集每周1天

國立聯合大學八甲校區有「夜市」進駐了！校方為方便學生，提供多元化的飲食服務，特別透過苗栗市公所與攤商協會協調到校內開辦「...

他不滿未吃謝師宴仍得付600元 網：被當ATM

畢業季節將近，不少畢業班會開始籌辦謝師宴，答謝師長們的辛苦指導。然而，近日一名網友發文抱怨班級幹部擅自決定將謝師宴辦在昂貴酒店，更要求「不去的人也要付600元」，貼文引起大量網友討論。

跟進歐美！這些大學將聯合國17項SDGs放入課堂

聯合國2015年提出17項「永續發展目標」（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs），...

台大圖書館遭批獨厚華藝 校方將積極檢視合理性

我國學生將畢業論文授權給線上論文資料庫「華藝線上圖書館」，但轉到中國大陸的「台灣學術文獻數據庫」，疑遭陸方「紅色審查」任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。