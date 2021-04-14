他不滿未吃謝師宴仍得付600元 網：被當ATM

畢業季節將近，不少畢業班會開始籌辦謝師宴，答謝師長們的辛苦指導。然而，近日一名網友發文抱怨班級幹部擅自決定將謝師宴辦在昂貴酒店，更要求「不去的人也要付600元」，貼文引起大量網友討論。

原PO在Dcard 發文「請益不去謝師宴還要繳600元？」，他在文中說明最近在班群看到要舉辦謝師宴的通知，而負責人沒有經過班上討論就擅自將場地選在昂貴酒店，雖提供三間餐廳選項但每間皆屬高價位，更沒有公佈收費細項就要求每人繳交1100元，他質疑「完全沒有提到1100元包含什麼，是只有學生的餐費？還是有包含教授的餐費和場地佈置？」

更令原PO無法忍受的是在投票結束後，負責人更要求「沒去的人也要繳交600元」，他指出雖然感謝授課恩情，但要求不出席的同學共同負擔餐費十分不合理，「這算不算變相的勒索？」原PO坦言他每月必須自行負擔房租與生活費，1100元對他而言是不小的數目，就算不參加還是要分攤餐費，讓他無奈表示「這些錢已經是我好幾頓的飯錢了。不去謝師宴還要付錢真的合理嗎？」

貼文一出引起網友熱議，「太誇張了吧？不去參加還要六百？ 我看其他學校有系不參加要繳250元就已經很扯了⋯」、「不要給就好啊，當你ATM喔。要是我就不給，敢威脅直接翻臉，以為每個人都很好拿捏是不是」、「有夠扯，我以為這種逼大家都要繳錢的事情只會發生在高中呢，更何況是大學四年不一定認識全班的情況下」、「當然不要跟啊，有本事就上門討，叫警察來」、「都要畢業了，不用繳啦，你不掏錢又不會拿不到畢業證書」、「我支持使用者付費，沒有用餐也沒有去使用場地為什麼要付錢」。