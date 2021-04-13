跟進歐美！這些大學將聯合國17項SDGs放入課堂

聯合國2015年提出17項「永續發展目標」（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs），我國陸續有大學跟進歐、美名校腳步，將SDGs融入課堂，讓學生結合所學來解決17項亟待解決的問題。

文化大學今天宣布將「永續發展教育」（Education for Sustainable Development，ESD）的最新教學方針。教務長方元沂表示，校方已著手籌畫將聯合國17項永續發展目標（SDGs）融入課程，引導學生對永續社會的指標有感，一步步學習觀察社會、洞察問題、形成方案，並付諸行動。

方元沂也說，文大是全國第一個向經濟部登記為「社會創新組織」的大學，這幾年，文大曉峰學苑已嘗試帶領苑生進行永續教育的首發訓鍊。這群經過全校海選脫穎而出的苑生，在跨域學習、發現問題和解決方案的實力上確有顯著成長。

成功大學則架設「NCKU 2030」網頁，依序描述各學院對17項SDGs的貢獻。以第三項「健康與福祉」為例，目前仍有許多人遭受可預防疾病的折磨，成大醫學院一直在推廣各種案例，比如成大醫學中心研究團隊針對腸病毒致病機制、病毒學以及臨床處置進行系列研究，已成為世界上此領域的主要研究群。工程學院、社會科學學院和管理學院也將共同努力。