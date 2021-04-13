推動銀髮人才服務據點 中正大學與嘉縣府合作

國立中正大學、嘉義縣政府將共同推動銀髮人才服務據點，並舉辦相關就業促進活動，雙方今天簽署合作備忘錄，攜手打造友善高齡職場環境，讓銀髮族重返職場無障礙。

中正大學表示，隨著中高齡者及高齡者就業促進法正式上路，為協助所在的嘉義縣成為全國中高齡就業促進與友善職場環境的指標場域，中正大學校長馮展華、嘉義縣長翁章梁今天在學校創新大樓銘珠講堂簽署合作備忘錄。

中正大學指出，未來雙方預計於民雄地區設置第一個銀髮人才服務據點，除了協助媒合廠商職缺，以及提供中高齡及高齡失業者輔導諮商外，也舉辦就業講座、教育訓練課程等。

馮展華表示，中正大學位於嘉義縣，對於嘉義縣面臨的高齡議題也有相應的大學社會責任，因此協助嘉義縣政府營造友善中高齡及高齡者的職場氛圍，是校方在高齡議題上的重要基本方針。

翁章梁表示，少子化是全國趨勢，嘉義縣也是高齡化縣市之一，45歲以上中高齡勞動力人口占有47.44%，為中南部縣市比例最高者，可見未來中高齡勞動力不可或缺，因此，今年特別向中央爭取經費，準備成立銀髮人才服務據點，以專責據點推動中高齡就業。

翁章梁指出，中正大學高齡跨域中心自105年成立以來，以活躍老化作為研究主軸，為嘉義縣中高齡者就業樣貌奠定良好基礎，期盼與中正大學合作下，結合學術及實務，打造高齡友善城市。