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成大線上學習平台上線 開放一般民眾都能免費上課
成大線上學習平台N3learning正式上線，目前有涵蓋17個領域、27門課程上架，不只學生可以上網免費學習，更開放一般民眾也免費，只有下載學習證明時才會收費，至於學習的課程是否可以抵免學分，則由各系所決定。
成大線上學習平台《N3learning: New, Next and Novelty 》www.nlearning.ncku.edu.tw，今年2月上線，是成大積極籌畫中的未來學習學校(Life-long learning school) 的數位學習入口。N3learning 線上學習平台的課程來源包括：成大推廣教育課程、社會責任相關學習課程（如台南市勞工領袖大學、教育部樂齡大學）與各式公私立單位、企業代訓課程。
N3learning目前已有27門課程上架，課程涵蓋17個領域，包括藝術創作、工程、Fun MOOCS、史地、人文社會、資訊、財經、語言文學、管理、數學、醫療、哲學、法政、心理、基礎科學、OCW以及Podcast等。
成大線上學習平台的師資除了成大以及成大醫院外，未來還將邀請業界各領域專家，錄製更多元且優質的線上課程，提供學生與社會大眾修習專業科目與多元知識技能的機會。
成大Ｎ3learning平台免費開放給社會大眾選修，無需繳交任何費用。修課完畢會有學習證明書，下載學習證書將依照不同課程，酌收費用。成大學生在線上學習平台學習的課程是否可以抵免學分，則由各系所決定。
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