成大線上學習平台上線 開放一般民眾都能免費上課

成大線上學習平台N3learning正式上線,目前有涵蓋17個領域、27門課程上架,不只學生可以上網免費學習,更開放一般民眾也免費,只有下載學習證明時才會收費,至於學習的課程是否可以抵免學分,則由各系所決定。

成大線上學習平台《N3learning: New, Next and Novelty 》www.nlearning.ncku.edu.tw,今年2月上線,是成大積極籌畫中的未來學習學校(Life-long learning school) 的數位學習入口。N3learning 線上學習平台的課程來源包括:成大推廣教育課程、社會責任相關學習課程(如台南市勞工領袖大學、教育部樂齡大學)與各式公私立單位、企業代訓課程。

N3learning目前已有27門課程上架,課程涵蓋17個領域,包括藝術創作、工程、Fun MOOCS、史地、人文社會、資訊、財經、語言文學、管理、數學、醫療、哲學、法政、心理、基礎科學、OCW以及Podcast等。

成大線上學習平台的師資除了成大以及成大醫院外,未來還將邀請業界各領域專家,錄製更多元且優質的線上課程,提供學生與社會大眾修習專業科目與多元知識技能的機會。