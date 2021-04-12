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台印友好！印度百年企業贊助中正大學15萬成立板球社

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
印度百年企業捐贈中正大學，讓印度國球「板球」精神從中正大學校園發跡！圖為塔塔公司董事長馬凱薩（右）將第一張支票交給中正大學副校長張文恭（左）。記者莊祖銘／攝影
印度百年企業捐贈中正大學，讓印度國球「板球」精神從中正大學校園發跡！圖為塔塔公司董事長馬凱薩（右）將第一張支票交給中正大學副校長張文恭（左）。記者莊祖銘／攝影

印度百年企業塔塔顧問服務公司今天上午捐贈國立中正大學15萬，助校內生成立板球社，凝聚印度在台生情感，也建立起台印雙邊友誼，塔塔公司更有意協助中正大學發展自然科學、工程、管理等產學合作，計畫設置專屬實驗室。

「對印度人來說，板球是一種信仰」中正大學企管所印度生包思廷說，印度幾乎人人從小就會打板球，只要一支板子、一顆球和一個寬敞的空地就能隨時隨地打起板球。

中正大學表示，校內共32位印度學生，去年塔塔顧問服務公司到校參訪，得知該校印度生平日都會聚在一起打板球，主動表達捐款意願，支持學生在台發展板球運動，雙邊合作意願漸萌芽。

此次塔塔顧問服務公司捐贈15萬元，將做為中正大學印度生成立板球社、舉辦板球比賽，以及從印度當地購入球具、球衣等用途，在中正大學「臺灣印度人工智慧海外科研中心」協助下，板球社目前已通過第一階段申請。

包思廷說，中正大學印度生平常每週都會練習板球，並與台灣學生一起打球，未來板球社不只讓印度生回味家鄉最有名的運動，凝聚印度人的情感，也將能搭起台印學生的友誼橋樑。

中正大學台印AI海外科研中心表示，中正的學習環境對印度生相當友善，加上近年跨國師生交流、移地研究、開設AI碩士產學專班等成果，受到塔塔顧問服務公司的青睞，有意與中正大學發展自然科學、工程、管理等產學合作，甚至設置專屬實驗室。

塔塔顧問服務公司隸屬於印度最大工業集團「塔塔集團」旗下，是居世界領導地位的軟體服務公司，並於1999年在台設立據點，是第一家進入台灣的印度IT服務供應商。

中正大學印度生平日都會聚在一起打板球，得知將有經費成立板球社皆開心不已。記者莊祖銘／攝影
中正大學印度生平日都會聚在一起打板球，得知將有經費成立板球社皆開心不已。記者莊祖銘／攝影
「板球」對印度人來說是一種信仰！目前中正有32位印度學生，在塔塔公司捐贈下，將在中正大學成立印度板球社。記者莊祖銘／攝影
「板球」對印度人來說是一種信仰！目前中正有32位印度學生，在塔塔公司捐贈下，將在中正大學成立印度板球社。記者莊祖銘／攝影
捐贈儀式首先由印度傳統的點燈祈福開始，祈願未來雙方合作順利。記者莊祖銘／攝影
捐贈儀式首先由印度傳統的點燈祈福開始，祈願未來雙方合作順利。記者莊祖銘／攝影

印度 中正大學

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