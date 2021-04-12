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民眾湧入北藝大看奈良美智展 學生批：學習受擾

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中華文化總會邀請日本當代藝術家奈良美智來台辦首次特展，左為他為台灣而畫的新作「朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day」，右為「月光小姐Miss Moonlight」。圖／文化總會提供、©YOSHITOMO NARA
中華文化總會邀請日本當代藝術家奈良美智來台辦首次特展，左為他為台灣而畫的新作「朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day」，右為「月光小姐Miss Moonlight」。圖／文化總會提供、©YOSHITOMO NARA

奈良美智特展正於台北藝術大學校內的關渡美術館展出，北藝大學生會對此表示，校外人士出入校園之人次明顯增多，他們多次接獲學生反映，校外人士不當行為已影響學習及生活，學生會對此現象表示遺憾與譴責，呼籲外界別干擾學生創作及校園生活。

北藝大學生會表示，該校校地雖為開放空間，但仍屬高等教育學術單位，平日學生師長頻繁出入各大樓及教室，也有學生作品或製作於各公共空間進行陳列及排練。校外人士入校後，務必遵守校園規範，配合體溫量測並全程配戴口罩；行經教學場域請降低音量，切勿高聲喧嘩；學校謝絕非洽公人員進入各大樓及教室使用廁所及飲水機，如有需要，請至校內OK超商購買及借用。

北藝大學生會表示，該校學生除平日課程學習，也常利用課餘及假日時段，在校內各處進行創作及排練。他們提醒周末來訪的校外人士，請勿進行可能干擾學生創作及校園生活的活動。

另外，學生會表示，校園內軟硬體設備及動植物皆為北藝大財產，如發現有任何毀損設施、採摘及捕撈動植物等非法情事，一律報警處理，請來訪民眾務必自重。

北藝大校長陳愷璜則說，關渡美術館雖在校內，但奈良美智特展另有入場動線，不至於干擾校園學習。

奈良美智 美術館 北藝大

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