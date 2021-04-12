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靠家教賺200萬被酸「荒廢學業」 台大男列7點反擊：若告成功就發雞排

聯合新聞網 / 綜合報導
台大男大生靠著家教賺進200萬元。示意圖／ingimage
台大男大生靠著家教賺進200萬元。示意圖／ingimage

一名賴姓台大男大生靠著家教，只花4年就存了200萬元。他近日親自上網發文，以7點聲明回覆酸民，他除了家教外，還有投資賺錢，平時的工時與一般上班族差不多，而自己的課業也多可維持85分以上。另外他也表示，將由法律系朋友協助對惡言相向的酸民提告，若成功賠償金將拿來發雞排或捐給太魯閣事件傷亡者。

就讀台大機械所碩士班的賴同學高三就開始擔任家教，目前已累積超過六年資歷，以國高中數學為主要科目，現在手上有14個學生，週上課時數約35小時，週薪約32K，換算月薪等於還在學就月入高達12萬，靠著省吃儉用又沒時間花錢，花了四年的時間已存到200萬。

他10日在論壇Dcard發出7點聲明回應，第一，針對如何存錢，他是透過家教與投資開源，另外也有參加活動拿獎金，曾經在比賽中贏得108萬元，不過這並未算在200萬元中。節流方面，則是中午便當自行烹煮，就讀大學、碩士期間都沒有向家裏拿錢。

第二，他並沒有為了工作而精神很差，為了採訪早起也是因為要排隊吃阜杭豆漿。平時工時與一般上班族差不多，「我覺得上班族一定比我累，還要面對同事、老闆、Project的壓力」。

第三，網友說「家教這麼多會荒廢課業」？他說自己不是挪用讀書時間，而是利用「耍廢時間」去賺錢，課業表現上分數約85到90分，「我不是完美主義者，也不算是個會追求高分的人，雖然認真追求可能也比不過系上神人，我大三就把碩班大學課全部修完。大四很閒除了修有趣的課之外，剩下時間就是家教」。

第四，他將時間排很滿，反而做事效率很高，「我是把家教排在假日整天，因此一有空，就會找朋友聚聚，或是體驗一些新事物，以前很多時間的時候，我反而會看影片，看整天不知道要幹嘛」，他也說，「除家教外，還有參加之夜表演、辦宿營、打校隊、交換學生、學生代表、投資競賽、火星人試驗、讀書會」。

第五，關於被質疑「年薪破百萬的人很多，為何是他被採訪？」他謙虛回應，「只是運氣好 ，一定很多神人比我強」。

第六，針對酸民回覆，他表示，不會生氣，只覺得大家很幽默，不過有幾位法律系朋友願意協助他提告，他也覺得在網路上不能亂說話，要對自己的言行負責，「最後若提告成功，賠償部分，我會拿來發雞排或是捐給太魯閣事件的人」。

第七，因為上完課，心靈很空虛，總想留下點甚麼，所以他有嘗試拍YouTube教學影片，希望可以幫助到沒錢請家教的同學。

台大 Dcard

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