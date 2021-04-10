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中央大學企業博覽會 百家企業4500職缺對準人才

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
中央大學校園徵才今天、明天在學校舉行，總計4500個職缺。圖／中央大學提供
中央大學校園徵才今天、明天在學校舉行，總計4500個職缺。圖／中央大學提供

桃園市長鄭文燦今天中午出席中央大學2021企業博覽會，指出台灣逐漸發展為高科技主導的經濟型態，博覽會近百家企業都是投資桃園且具有發展的企業，總計提供約4500個職缺，他勉勵求職者在職涯中展現學習成果與個人價值，並從中獲得滿足與成就感。博覽會今天、明天在中大教研大樓廣場舉行。

鄭文燦表示，為協助年輕人順利就業，市府推動「桃園市青年安薪就業讚方案」，經就服處媒合工作後，受僱於事業單位滿6個月者，最高可領取2萬1000元的就業獎勵金，求才廠商也可獲得僱用獎助1萬元，自2015年推動以來，成功創造2萬8000多名青年就業的效益，媒合率高達9成；而「青年自主學習方案」提供青年參加大專院校推廣教育學分班的學分費補助，鼓勵青年終身學習。

為提升就業競爭力，桃園市還有青年技術士證照獎勵方案，提供考取甲、乙級技術士證照者2萬元、8000元的獎勵金，盼能透過政策搭建學校與職場就業的橋樑，幫助學生順利就業。

勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，去年因疫情關係以線上活動舉辦徵才活動，今年恢復實體校園徵才，桃園市持續提供支援，解決青年就業問題，百家企業於後疫情將大幅增加職缺，桃竹苗分署會持續補助全國辦理校園徵才並辦理就業博覽會，提供線上諮詢，協助青年順利接軌職場。

中央大學校長周景揚表示，中央大學的畢業生是業界喜愛的人才，此次博覽會也由學生團隊策劃執行，希望能提供企業與學生溝通的管道，讓學生瞭解企業文化、工作內容與發展前景，順利選擇適合的工作，目前已達4500人次參與效益。

中央大學校園徵才吸引許多學生參觀詢問。圖／中央大學提供
中央大學校園徵才吸引許多學生參觀詢問。圖／中央大學提供

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