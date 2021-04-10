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太殘忍！ 台大醉月湖鵝疑遭當場殺害後帶走 校方已報警

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台大醉月湖有一隻鵝3月22日清晨疑遭殺害，犯案嫌疑人甚至拎著鵝屍體的脖子在路上走。圖／民眾提供
台大醉月湖有一隻鵝3月22日清晨疑遭殺害，犯案嫌疑人甚至拎著鵝屍體的脖子在路上走。圖／民眾提供

有民眾昨晚上PTT發文，指台大醉月湖一隻最大的鵝不見了，調閱監視器後，疑似有人直接把鵝殺死後裝箱帶走，該人甚至還是慣犯，把台大當自己的狩獵場。

台大校方證實確有其事，目前已由駐警隊處理，也向台北市舉局羅斯福路派出所報案，台北市動物保護處也同步受案啟動偵查。校方調閱監視器，推測鵝被裝箱前應該已經死亡。

有民眾今天凌晨在PTT以「有人在獵捕台大校內的動物」為題發文，指稱醉月湖旁邊的動物，有鴨有鵝還有魚，但最近有一隻最大隻的鵝不見了，調閱監視器後發現，有人直接把鵝殺死，裝箱帶走。

該民眾指出，根據實名檢舉，這個人是慣犯，會在台大校內抓漁抓鴨，現在居然連僅存兩隻的鵝都被抓走一隻，把台大當成自己的狩獵場，實在太誇張。

也有台大學生在「NTU台大學生交流板」發文，他與其他愛鵝人士們調閱監視器後釐清完整「偷鵝過程」，他指出，這隻鵝是在3月22日清晨遭民眾殺害，而且拎著鵝的脖子在路上走，甚至騎著腳踏車載鵝紙箱經過普通教學館，從新月台出口離開台大。根據檢舉，該人住在萬隆方向，是慣犯，會來台大抓魚、抓鴨、抓鵝。

不少網友也留言直呼誇張，也有人質疑「是食用嗎 也太瞎了 這麼餓？」、「聽說的時候真的傻爆眼，餵食突然顯得正向了起來」，也有民眾建議台大應管制外人進出。

台大醉月湖一隻最大的鵝不見了，調閱監視器後，疑似有人直接把鵝殺死後裝箱帶走，該人甚至還是慣犯，把台大當自己的狩獵場。資料照。圖／台大提供
台大醉月湖一隻最大的鵝不見了，調閱監視器後，疑似有人直接把鵝殺死後裝箱帶走，該人甚至還是慣犯，把台大當自己的狩獵場。資料照。圖／台大提供
有台大學生在「NTU台大學生交流板」發文，遭殺害的鵝3月22日清晨遭民眾殺害，依據監視器畫面還原出兇手逃逸路線。圖／民眾提供
有台大學生在「NTU台大學生交流板」發文，遭殺害的鵝3月22日清晨遭民眾殺害，依據監視器畫面還原出兇手逃逸路線。圖／民眾提供

台大 監視器 大學生

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