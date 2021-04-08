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輔英科大舉辦校園開放日 展現16學系特色

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
輔英科大校園開放日讓學生體驗網紅直播攝影棚。圖／輔英科大提供
輔英科大校園開放日讓學生體驗網紅直播攝影棚。圖／輔英科大提供

輔英科技大學舉辦校園開放日，4學院、16個科系師生各顯神通，邀高中職生與家長參觀學校特色與優勢。校長顧志遠表示，輔英是南部護理師的搖籃，16學系各具特色，校方將於5月8日再辦一場校園開放日。

顧志遠表示，輔英擁有全國最大的校內實習旅館，斥資6千多萬打造的高齡與長期照顧人才培育中心，同時開放各系所專業教室、資管系VR未來學習館、幼保系親子廚房與文創工坊、保營系臨床營養模擬照護教室、護理系OSCE臨床能力中心、健管系健康概念未來館、職安系冷凍空調專業實驗室、環工系機電整合實習工廠、健美系SPA館、飛輪教室、戶外探索園區等。

輔英科大物理治療系教師張薰文、翁滋嬪，指導參觀學生穿上「彭祖包」，體驗長者身體狀況、行動障礙、霧裡看花的視力，讓學生未來照顧長輩時能更有同理心與耐心，並思考如何幫助長輩透過物理治療、身體訓練與輔具設計，克服老化過程中可能出現的障礙。穿著「彭祖包」的學生們說，真的比較有同理心來看待長輩需要。

受疫情影響，宅經濟意外紅火，健康事業管理系主任張遠萍開放網路直播攝影棚與健康概念未來館，讓學子了解遠距醫療照護的諮詢、看診、醫療預約、衛教與就醫預備等。參訪學生體驗直播及社媒行銷，進而了解健康事業管理系畢業後的職涯及健康管理的專業。

副校長林清和說，輔英校園是依山坡而建，天使嶺與慈母湖相映成趣，校園花木扶疏，景致優美。學生看到結實纍纍的菠蘿蜜、慈母湖中悠游的天鵝、大草原裡吃草的小馬，覺得很有趣。

學生們著長者體驗包配件，體驗老花眼與行動不便。圖／輔英科大提供
學生們著長者體驗包配件，體驗老花眼與行動不便。圖／輔英科大提供

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